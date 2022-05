Rain, johtava kryptopörssi Bahrainissa Lähi-idässä, on listannut Shiba Inun laajentaakseen kaupankäyntiään ja käyttöönottoa kahden kuukauden harkinnan jälkeen.

Rain oli ensimmäinen täysin lisensoitu kryptovaihtoalusta Bahrainin keskuspankin hyväksynnän jälkeen. Maaliskuussa Rain kysyi yhteisöltä heidän virallisella Twitter-tilillään, pitäisikö heidän listata toiseksi suurin meemitoken.

Äskettäin alusta ilmoitti tukevansa Shiba Inua. Aiemmin tänä vuonna Shiba Inu oli kuitenkin listattu muille kryptopörssin alustoille, kuten Robinhood-kaupankäyntisovellukseen ja Parexin hajautettuun pörssiin.

@Shibtoken is now available on Rain.

You asked and we listened, $shib is now available for trading! #shibarmy pic.twitter.com/EAFHC6YwuT

— Rain (@rain) May 13, 2022