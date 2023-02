Shiba Inu on polttanut miljoonia Shib-tokeneita arvonnousun toivossa, mutta Metacade on silti parempi sijoitus

Kryptoprojekteilla on käytössään monia eri keinoja hintojensa nostamiseksi, joista yksi suoraviivaisimmista keinoista on tokenien polttaminen. Tämä johtuu siitä, että poltetut tokenit otetaan pois kierrossa olevasta tarjonnasta, jolloin niiden arvo siirtyy jäljelle jääviin tokeneihin.

Tämä on yksi lähestymistapa, jota suosittu meemikolikkohanke Shiba Inu on käyttänyt. Sen myötä on poltettu yli 380 miljardia SHIB-tokenia sen jälkeen, kun Ethereumin perustaja Vitalik Buterin poltti 410 biljoonan tokenin arvoisen salkkunsa vuonna 2021.

Kun kokonaistarjonta on neljäsosamiljoona tokenia, polttamiset eivät kuitenkaan vaikuta merkittävästi Shiba Inun hintaennusteeseen. Samanaikaisesti pinnalle on noussut uusia hankkeita, jotka tarjoavat mahdollisuuksia ennennäkemättömiin voittoihin, jolloinMetacaden kaltainen uusi innovatiivinen hanke vetää puoleensa monia SHIB:in haltijoita.

Saako Metacaden hyödynnettävyys sen erottumaan muista?

Vaikka Shiba Inun kaltaiset meemikolikkohankkeet yrittävät luoda tokenhyödykkeen saadakseen uutta nostetta tai noustakseen otsikoihin, jonka kertaluonteiset tokenien polttamiset tyypillisesti saavat aikaan, hankkeiden on vaikea löytää jatkossakaan ostajia, koska niiden ekosysteemissä ei ole tapahtunut edistystä.

Hankkeet, joilla on suuria tavoitteita ja jotka hyödyntävät korkean hyötyarvon omaavia tokeneita, ovat paljon vahvemmassa asemassa. Tämä johtuu siitä, että tokenin hintaa voidaan ajaa ylöspäin jopa kovimpina krypton karhumarkkinoiden aikana tokenin ruokkiman alustan käytön ansiosta.

Metacade on malliesimerkki tällaisesta hankkeesta ja harvinainen tilaisuus niille sijoittajille, jotka ovat perehtyneet sen white paperin sisältöön ja päättäneet osallistua korkean potentiaalin hankkeeseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Metacaden tiimin hahmottelemat suunnitelmat ovat suuri osa presalen tähänastista valtavaa menestystä, sillä se on kerännyt ennätysnopeasti 6,4 miljoonaa dollaria presalen aikana. Tällaista suoritusta ei nähdä usein, ja se on selkeä osoitus siitä potentiaalista ja niistä huomattavista voitoista, joita monet uskovat projektin tarjoavan.

Mikä on Shiba Inu (SHIB)?

Shiba Inu on Ethereum-lohkoketjussa toimiva meemikolikkohanke, joka on seurannut Dogecoinin jalanjälkiä leppoisan sarjakuvamaisen Shiba Inu -koiran johtamana.

Shiba Inu aloitti toimintansa saamatta käytännössä minkäänlaista hyötyä, mutta päästyään vauhtiin projektina, jonka tavoitteena oli kopioida DOGE:n menestys joustavammassa ketjussa, Shiba Inun tiimi on rakentanut DeFi-ekosysteemin sitoakseen tokenin toimivaan tuotteeseen.

Shiba Inun yleinen hintaennuste: Voiko SHIB tehdä uuden nousun?

Shiba Inu on maksanut hinnan rajallisesta hyödyllisyydestään, sillä sen hinta on laskenut dramaattisesti vuoden 2021 nousukauden jälkeen. Shiba Inun hintaennusteen näkökulmasta hankkeen hyödyllisyys on kyseenalainen, sillä se ei juurikaan eroa muista DeFi-alueen tuotteista.

Shiba Inun hintaennuste näyttää synkältä, ja jos SHIB pystyy ylläpitämään 0,000009 dollarin hintaa koko vuoden 2023 ajan, se olisi hankkeelle saavutus. Ainoa mahdollisuus, joka projektilla näyttää olevan tulevaisuudessa, on SHIB-kohtainen Layer-2 -ratkaisu nimeltä Shibarium, joka voisi mahdollistaa paremman saatavuuden pienemmille sijoittajille, joita Ethereumin transaktiomaksut arveluttavat.

Jos Shibarium voi auttaa SHIB:tä saavuttamaan jälleen aiemman tasonsa, voi SHIB:n hinta mahdollisesti kaksinkertaistua 0,000018 dollariin vuoteen 2025 mennessä, mutta projektin on saavutettava paljon enemmän seuraavan vuoden tai kahden aikana, jotta sillä olisi siihen mahdollisuus.

Mikä on Metacade (MCADE)?

Metacade innostaa sijoittajia suunnitelmillaan rakentaa valtava play-to-earn arcade, jonka avulla jokainen pelaaja voi ansaita tuloja suosikkiharrastuksensa parissa pelaamalla pelejä joko satunnaisesti, turnauksissa tai jopa kilpailumielessä, ja kivuta tulostaulukoiden huipulle.

Alustan tarkoituksena on kannustaa sitoutumiseen kattavan, alustan käyttäjäkokemusta edistävän palkitsemismekanismin avulla, joka pitää sisällään muutakin kuin pelitoimintoja, kuten sisällön kirjoittamista tai yhteisön parissa toimimista.

Kuinka MCADE toimii?

Tehokas hyödyketoken MCADE toimii alustan valuuttana, ja sitä käytetään kaikkiin käyttäjien ostoksiin ja palkintoihin. Token antaa haltijoille myös hallinto-oikeuksia, kuten Metagrants-ohjelmassa, jonka avulla yhteisö voi arvioida peliprototyyppejä, jotta MCADE:n haltijat voivat äänestää kehitysrahoituksen jakamisesta ja ohjata näin verkkopelikirjaston tulevaisuutta.

Sijoittajat pystyvät panostamaan MCADE-tokeninsa passiiviseen tuloon, joka lasketaan liikkeeseen stablecoineina, jotta kokonaistarjonta ei laimene. Tämä tekee hankkeesta entistä houkuttelevamman sijoittajille, jotka etsivät tasokasta sijoitusvaihtoehtoa.

Hankkeella on selkeä tulevaisuudensuunnitelma omavaraisuuden suhteen, mikä on kriittinen osa hanketta, jonka käyttäjämäärät tulevat kasvamaan dramaattisesti. Johdonmukaisen suunnitelman osia ovat myös useat ulkoiset tulovirrat, kuten pelien lanseerausjärjestelmä ja alustalla tapahtuva mainonta,ja tällainen suunnitelma näyttäisi ravistelevan verkkopelimaailmaa sellaisena kuin me sen tunnemme.

Metacaden yleinen hintaennuste: Saavuttaako MCADE satakertaisen arvon vuonna 2023?

Metacaden osoittama suuri potentiaali on ainoa syy siihen, että monet sijoittajat uskovat MCADE:n kykenevän satakertaiseen nousuun sen jälkeen, kun presale on saatu päätökseen. Tällöin MCADE:n arvo olisi kaksi dollaria tokenia kohden – ennuste, joka on paljon nousujohteisempi kuin Shiba Inun hintaennuste.

Näin suuren potentiaalin ja ilmeisen väistämättömän alustan valtavan käyttäjäkasvun vuoksi näyttää mahdolliselta, että MCADE saavuttaa viiden dollarin tason vuoteen 2025 mennessä, ja sen jälkeen vain taivas on rajana.