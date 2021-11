SHIBA INU (SHIB) dippi jatkuu massiivisen valasmerkkiliikkeen jälkeen

Vaikuttavan härkäjuoksun jälkeen, Shiba Inu (SHIB) on saanut osuman äskettäisestä valasliikkeestä.

SHIBan hinta on laskenut yli 28 % viimeisen viikon aikana.

Shiba Inu -yhteisöllä on kuitenkin edelleen suuria toiveita siitä, että SHIB-kolikko tekee paluun, ja sijoittajat ovat alkaneet valmistella notkahdusta, erityisesti keskellä keskusteluja Krakeniin ja mahdollisesti jopa Robinhoodiin listautumisesta.

SHIB näyttää haavoittuneen valaspeleistä, yli 950 prosentin nousulla, ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

Suosittu kryptoanalyytikko, Jacob Oracle, jakoi tietoja, jotka korostivat lompakon liikettä, joka muutti hänen 8 000 dollarin Shib-sijoituksensa lähes 5,7 miljardiksi dollariksi.

Remember the guy who turned his $8K $SHIB Investment into $5.7 Billion?

Well, he recently moved 40+ trillion of his #SHIB holdings to new four new wallets.

If he decided to sell these bags, SHIB would plummet -99.99% to zero. Oof. pic.twitter.com/HqrWw57nr2

— Jacob Oracle (@JacobOracle) November 3, 2021