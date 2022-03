Shiba Inu (SHIB) näyttää kohtaavan useita keskeisiä laskutekijöitä, jotka voivat laskea hinnan uudelle vuosittaiselle pohjalle. Kolikko, joka oli vuoden 2021 tähti, on kohdannut tänä vuonna paljon paineita. Mutta miten tämän mahdollisen pudotuksen voi pelata? Yksityiskohdat alla, mutta ensin joitakin kohokohtia.

SHIB on pysynyt viime viikkoina alhaisempina kuin sen 55 ja 200 päivän SMA-linjat.

Kolikko on myös erittäin herkkä Euroopan geopoliittiselle vastatuulelle.

Kirjoitushetkellä SHIB:n arvo oli 0,00002173 dollaria, ja laskua oli 3 % päivän aikana.

Tietolähde: Tradingview

Shiba Inu (SHIB) – kuinka pelata laskutrendi?

Shiba Inun karhumainen ilmapiiri ei ole yllättävää. Useimmissa tapauksissa, kun laajemmat markkinat putoavat, SHIB:n kaltaiset meemikolikot saavat yleensä suurimman osuman. Loppujen lopuksi monet sijoittajat eivät tähtää meemikolikoihin, jos markkinoiden yleiset riskit pysyvät korkeina.

Se, että SHIB on nyt alle 55 ja 200 päivän SMA-linjojen, viittaa laskevaan kohdistukseen. Kolikko voi pudota kohti päätukiaan 0,00001704 dollarissa, ennen kuin se löytää jalansijaa. Tämä on 25 prosentin pudotus ja se voi tarkoittaa, että SHIBan arvo tulee olemaan alimmillaan vuonna 2022.

Geopoliittiset paineet Euroopassa eivät myöskään tee asioita helpommaksi. Paras tapa pelata tämä olisi shortata SHIBaa lyhyellä aikavälillä ja mennä pitkäksi, kun hinta on 0,00001704 dollaria.

Onko Shiba Inu (SHIB) menettänyt vauhtinsa?

Hallittuaan kryptomarkkinoita vuonna 2021, tänä vuonna pelkona on, että Shiba Inu on saattanut menettää vauhtiaan. Loppujen lopuksi meemikolikoilla on taipumus haihtua hyvin nopeasti. Mutta SHIB on iso juttu, eikä se tule katoamaan pian.

Vuoden 2021 ennätyskorkeiden lukemien jälkeen odotettiinkin, että vuonna 2022 kolikolla olisi vaikeuksia saada samanlaista vetovoimaa. Mutta tästä huolimatta se on edelleen yksi parhaista meemikolikoista, joihin sijoittaa.