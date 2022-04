Kryptosijoituksen tuplaaminen ei ole aina niin vaikeaa, varsinkin kun puhutaan meemikolikoista, kuten Shiba Inusta (SHIB) . Mutta kaikesta loistostaan vuonna 2021 huolimatta, SHIB on itse asiassa laskenut jyrkästi tänä vuonna, vaikka näimmekin jonkin verran elpymistä maaliskuun lopussa. Mutta kolikolla on mahdollisuus kaksinkertaistaa rahasi. Näet syyn alla, mutta tarkista ensin nämä tärkeät poiminnat:

Shiba Inu näyttää olevan merkittävällä kysyntäalueella

Kolikko voi puhjeta ratkaisevassa nousussa 100 %:n voitolla

SHIB pysyy myös vahvan tuen yläpuolella erittäin alhaisella laskuriskillä

Tietolähde: Tradingview

Voiko SHIB todella tuottaa 2-kertaisesti lyhyellä aikavälillä?

Kyllä, kaavio näyttää osoittavan, että on olemassa asetukset 100 %:n voittoon. Juuri nyt SHIB on saavuttanut tärkeän kysynnän alueella 0,0000235–0,0000263 dollarissa. Tätä on itse asiassa tapahtunut aiemmin helmikuun lopulla, ja kun SHIB hajosi, se jatkoi rallia valtavalla marginaalilla.

Varovaisin arvio on 38 prosentin nousu tällä kertaa. Mutta mistä 100 % nousu tulee? No, SHIB istuu myös erittäin vahvan tukialueen yläpuolella. Tämä tarkoittaa, että jyrkkien korjausten riski on minimaalinen.

Tästä syystä on todennäköistä, että SHIB heilahtelee noin 40 %. Sen jälkeen tulee pieni korjaus, jossa SHIB vetää hieman taaksepäin ennen kuin nousee uudelleen. Loppujen lopuksi on mahdollista, että hinta kaksinkertaistuu lähitulevaisuudessa.

Onko aika hankkia SHIB?

Shiba Inu puhkeaa ennemmin tai myöhemmin. Siksi on järkevää alkaa kerätä kolikoita kyseiselle kysyntävyöhykkeelle.

Pitkän aikavälin näkökulmasta, SHIB on edelleen hieman riskialttiimpi pitkän aikavälin tunnelman epävarmuuden vuoksi. Mutta kun otetaan huomioon, että se on laskenut jyrkästi vuoden 2021 ATH-arvoistaan, voisi olla hyvä aika ostaa kyseinen meemikolikko alennuksella.