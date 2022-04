Shiba Inun metaversumi ”SHIB: The Metaverse” julkaistiin keskiviikkona, ja ”maiden tarjoustapahtuma” on parhaillaan käynnissä. Tällä hetkellä etuoikeutettu pääsy tarjouskilpailuun annetaan ainoastaan Leash-haltijoille.

Leash-haltijat voivat lukita leash-tokeninsa tehdäkseen tarjouksen maasta. Haltijat voivat siten myös tarkastaa, tehdä tarjouksia ja myös hankkia maata SHIB: The Metaversessa.

Parhaillaan meneillään oleva maa-alueen tarjouskilpailu kestää kolme päivää ja maa-alueita on luvassa noin 35 000 kappaletta.

Sijoittajat ovat yhä enemmän huolissaan mahdollisuudesta ostaa tontti Shiba Inu -metaversumista, ja odotusten mukaan tontit myydään loppuun myynnin päätyttyä. Shiba Inu -metaversumia kutsutaankin ”internetin tulevaisuudeksi”.

Maahuutokauppa-tapahtuman jälkeen ”SHIB: The Metaverse” -palvelun tontit ovat kenen tahansa katseltavissa, huutokaupattavissa ja ostettavissa. Odotettavissa on, että 66 000 uutta tonttia on silloin saatavilla.

Mikä on SHIB: The Metaverse?

SHIB: Metaverse on Shiba Inun metaversumi-ekosysteemi, joka sisältää virtuaalisia kiinteistöjä, jotka tunnetaan nimellä ”Shiba Inu Lands”. Ne tarjoavat omistajille passiivisia tuloja.

Yksi metaversumi-kehittäjistä, Eric M, kuvaili projektia ”paikaksi, jossa yhteisömme, tokenit, peli, ShibaSwap ja paljon muuta tapaavat yhdessä.”

SHIB: Metaverse yhdistettiin alun perin ”Shiba Inu Games” -projektiin, mutta näin ei ole, koska se on täysin oma projektinsa.

Lopulta SHIB: Metaverse- verkkosivustolla odotetaan olevan noin 100 595 ostettavaa tonttia. Tontit sijoitetaan metaversumi-kartalle, jota reunustavat kadut ja Shibaan liittyvät nimet.

Shiba Inun tiimi on hahmotellut maan ostoprosessin SHIB: The Metaverse -pelissä.