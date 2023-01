Shiba Inun (SHIB) hintaennuste – Metacade saattaa ohittaa SHIB:n lähikuukausina

Huipputason meemikolikkohankkeet, joihin lukeutuvat Dogecoin (DOGE) ja Shiba Inu, ovat saaneet osakseen rajua arvostelua,, koska niiden innokkaat yhteisöt nostattivat niin paljon hypeä saaden hankkeet kapuamaan kryptolistojen kärkeen.

Molemmat hankkeet ovat kuitenkin selviytyneet vuoden 2022 karhumarkkinoista. Senpä vuoksi kannattaakin tarkastella Shiba Inun hintaennusteita vuodelle 2023, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä tokenin sijoituspotentiaalista.

Monia SHIB-sijoittajia vetää puoleensa uusi ja jännittävä hanke, Metacade , joka näyttää saavuttavan paljon dramaattisempia voittoja vuonna 2023. SHIB:iä koettelevien haasteiden ja Metacade-hankkeen suuren potentiaalin vuoksi tulemme todennäköisesti näkemään, kuinka yhä useammat SHIB:n haltijat pyrkivät hyödyntämään MCADE:n todennäköistä nousua SHIB:n yläpuolelle tulevina kuukausina.

Mikä on Metacade?

Metacade on innovatiivinen uusi hanke, joka aikoo tarjota käyttäjilleen huikean monipuolisen P2E-pelihallin (play-to-earn). Rakentamalla tämän lippulaivan P2E -pelihallin ympärille Metacade aikoo määritellä GameFin uudelleen luomalla yhteisön keskuksen, joka asettaa pelaajat etusijalle.

Vaikka P2E-pelihalli on jo nyt herättänyt paljon huomiota niiden sijoittajien keskuudessa, jotka näkevät sen potentiaalin, Metacaden ekosysteemiä tukevat lukuisat muut täydentävät ominaisuudet.

Koko projektissa on käytössä nerokas palkitsemisjärjestelmä, jossa palkitaan pelien pelaamisesta, Metacade-alustalla järjestettävien turnausten voittamisesta sekä yhteisön tukemisesta esimerkiksi peliarvosteluja kirjoittamalla. Tämä kannustaa käyttäjiä osallistumaan tähän erinomaiseen projektiin, jotta puolestaan varmistetaan, että projekti pääsee kunnolla vauhtiin.

Kuinka se toimii?

Hankkeessa käytetään MCADE-nimistä hyödyke- ja hallintatokenia, joka toimii palkitsemisjärjestelmän voimanlähteenä ja vaihdon välineenä koko alustalla. MCADE-tokeneita voi myös sijoittaa, jolloin niiden haltijat voivat ansaita passiivista tuloa, ja palkkiot voidaan antaa jopa vakaavaluuttana (stablecoin), jotta MCADE:n kierrossa oleva tarjonta ei kasvaisi.

Metacadella on toinenkin innovatiivinen mekanismi, joka edistää alustan menestystä – nimittäin Metagrantit. Metagranttien avulla pelinkehittäjät voivat esittää ideoitaan Metacaden ekosysteemissä, ja MCADE-tokenien haltijat voivat päättää, mihin rahoitus kohdennetaan. Tämä auttaa edistämään sitoutumista ja alustan hyväksymistä, kun yhteisö saa ohjata varoja projekteille, joista se on innostunut eniten.

Metacade-tiimi on ymmärtänyt, miten tärkeää on, että hankkeesta tulee itsenäinen, ja niinpä hankkeen jatkuvaan tukemiseen on perustettu useita eri tulovirtoja. Näihin kuuluvat muun muassa alustalla tapahtuva mainonta, pelien julkaisualusta ja kilpailuturnaukset.

Metacaden (MCADE) hintaennuste: Vain taivas on rajana

Metacadella on selkeä strateginen suunnitelma , jossa on huomioitu kaikki hankkeen onnistumisen varmistamiseen liittyvät tekijät. GameFi-tila on jo nyt osoittanut vahvuutensa , ja on selvää, että se on osa Web3:a, jonka suosio on räjähdyspisteessä. Ei siis ole mikään yllätys, että Metacaden tulevaisuus näyttää paljon valoisammalta kuin esimerkiksi Shiba Inun hintaennuste.

Koska MCADE-token myytiin vauhdilla loppuun sen kiihkeän presalen aikana, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö MCADE:n hinta tulisi hyvin todennäköisesti nousemaan dramaattisesti lähikuukausina. Kun GameFi:n ennustetaan saavan laajempaa hyväksyntää ja sitä myöten laajempaa kasvua, MCADE voi saavuttaa jopa $0,50 arvon vuonna 2023 ja näyttää todennäköiseltä, että se saavuttaa $5 ennen vuotta 2025.

Shiba Inun hintaennuste: Kestääkö se?

Meemikolikoiden haasteena on se, että ne ovat vahvasti riippuvaisia yhteisön rakentamasta hypestä ja tarvitsevat vauhtia noustakseen. Vaikka SHIB:llä on epäilemättä edelleen merkittävä kannattajayhteisö, tarjoaa hanke vain vähän todellista hyötyä. Siksi vaikuttaakin epätodennäköiseltä, että hanke pystyisi saavuttamaan samanlaisen hypen kuin vuonna 2021.

Shiba Inun hintaennusteessa tämä on otettu huomioon. SHIB:n on keskityttävä pitämään kiinni nykyisestä hinnastaan, mikä tarkoittaa, että jos SHIB pitäisi 0,000008 dollarin arvon vuoden 2023 loppuun mennessä, sitä pidettäisiin hankkeen kannalta onnistuneena vuotena. Ellei mitään dramaattisia muutoksia hyödyllisyyden suhteen tapahdu, on odotettavissa, että tokenin arvo alkaa laskemaan hitaasti seuraavan vuoden aikana huolimatta siitä, että yhteisö yrittää kasvattaa kiinnostusta.

Metacade (MCADE) vs Shiba Inu (SHIB) – kumpi on parempi?

MCADE tarjoaa epäilemättä merkittävän tilaisuuden kaikille sijoittajille, ja tämä selittää todennäköisesti presalessa tähän saakka nähdyn valtavan kiinnostuksen. Vaikka SHIB voi sinnitellä vielä jonkin aikaa, kaikkien vakavasti otettavien ja suuria tuottoja sijoituksilleen etsivien sijoittajien pitäisi sijoittaa MCADE:en ja jättää Shiba Inu vähemmälle huomiolle. Tätä silmällä pitäen onkin varsin todennäköistä, että Metacade ohittaa SHIB:n tulevien kuukausien aikana.