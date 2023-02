Skandaaleista ja markkinoiden epävakaudesta huolimatta kryptojen tulevaisuus näyttää valoisalta, etenkin sellaisille kuin Metacade

Krypton tulevaisuus on saanut osakseen jatkuvasti epäilyjä viimeisten kymmenen vuoden aikana. Sen jälkeen, kun Bitcoin (BTC) nousi ensimmäisen kerran lähes 1000 dollariin vuonna 2014, se on toistuvasti käynyt läpi räjähdysmäisiä nousukausia ja syviä laskukausia, mikä on vaikuttanut kryptoihin sijoittavien ihmisten määrään. Näinä hetkinä konkurssit ja skandaalit voivat aiheuttaa runsaasti ristiriitaisia ajatuksia ja saada ihmiset kyseenalaistamaan krypton tulevaisuuden.

Kryptomarkkinoiden epävakaudesta huolimatta uudet hankkeet, kuten Metacade, ovat edelleen erittäin lupaavia tulevaisuuden kannalta. Se on eturintamassa GameFin kehityksessä tuoden valtavat käyttäjäedut pelialalle, joka muodostaa noin kolmen miljardin euron arvoiset vankat markkinat.

Ovatko kryptomarkkinat siis todella pohjalla vai voivatko Metacaden kaltaiset hankkeet edistää jälleen kehitystä?

Konkursseja, skandaaleja ja jatkuvia etusivun uutisia

Skandaaleista ja markkinoiden epävakaudesta huolimatta krypto jatkaa elinvoimaisena. Tämä johtuu siitä, että kryptovaluutta itsessään toimii itsenäisesti yrityksistä riippumatta. FTX:n , Celsius Networkin ja Voyagerin romahtamisella ei ole ollut minkäänlaista vaikutusta lohkoketjun toimintakykyyn. Nämä romahdukset vaikuttavat kuitenkin sijoittajien luottamukseen.

Krypton tulevaisuus asetetaan usein kyseenalaiseksi, ja tällaisina aikoina kryptoon sijoittavien määrä laskee. Kryptomarkkinat antavat kuitenkin ihmisille kaikkialta maailmasta vapaan pääsyn luotettavaan rahoitusjärjestelmään, jossa on matalat tuloesteet. Kryptoon sijoittavien ihmisten määrä on lisäksi joka tapauksessa kasvanut 59-kertaiseksi vuosien 2016 ja 2021 välillä.

Lohkoketju mahdollistaa edelleen maailmanlaajuiset rahoitustapahtumat suurella nopeudella ja alhaisin kustannuksin, ja hajautettujen sovellusten ( dApps ) kasvava määrä laajentaa jatkuvasti lohkoketjupalvelujen laajuutta ja mittakaavaa. Tästä syystä krypton tulevaisuus näyttää valoisammalta kuin koskaan.

Kryptojen tulevaisuus: GameFi, DeFi, NFT:t

Kryptomarkkinoilla on nyt useita teknologisen kehityksen avainalueita. Riippumatta siitä, haluavatko käyttäjät käyttää DeFiä pikaluottoihin ilman luottotietotarkastuksia tai ostaa ja myydä digitaalisia taideteoksia ei-vaihdettavien-tokenien (NFT) muodossa, lohkoketju voi tarjota muuttumattoman ja turvallisen menetelmän vertaistransaktioihin, joka palvelee miljoonia käyttäjiä ympäri maailmaa.

Yksi lohkoketjuteknologian edistyneimmistä käyttökohteista on GameFi. Pelaamisen ja taloudellisten palkkioiden yhdistelmä voi hyvinkin olla seuraava krypton tulevaisuutta mullistava liike yhä useamman käyttäjän sijoittaessa kryptoprojekteihin, jotka rakentavat kehittyneitä play-to-earn-pelejä.

Metacaden viimeaikainen menestys krypton presalen alkuvaiheessa on merkki tulevasta. Kryptomarkkinoiden kattava GameFi-alusta keräsi $6.7 miljoonaa dollaria presalen 12 viikon aikana. Yhteenlaskettuna se voi ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta edistää krypton tulevaisuutta ja tuoda hajautettuja rahoituspalveluja ajan myötä mahdollisesti miljoonille käyttäjille.

Mikä on Metacade?

Metacade on hyvät edellytykset nousta johtavaksi hankkeeksi GameFi-alalla. Hankkeesta on tarkoitus tulla lohkoketjun suurin play-to-earn ( P2E ) -pelihalli, ja sen tavoitteena on olla keskeinen keskus, jossa käyttäjät voivat tavata, oppia GameFin uusimmista trendeistä ja hyödyntää Metacaden laajoja ominaisuuksia kryptotulojen ansaitsemiseksi verkossa.

Hankkeen odotetaan kasvavan yhdeksi kryptopeliliikkeen vaikutusvaltaisimmista alustoista, sillä se luo suoraan uusia työpaikkoja kryptomarkkinoille sekä investoi kryptoprojekteihin rahoittaakseen P2E-pelaamisen seuraavan innovaation aallon.

Yksi johtavista tietoturvayhtiöistä, Certik, on hiljattain auditoinut Metacaden, mikä on osoitus erittäin turvallisesta hankkeesta kryptomarkkinoilla, joka voi palvella suurta käyttäjämäärää tulevina vuosina. Metacaden ennustetaan olevan yksi suurimmista voittajista, kun yhä useammat käyttäjät sijoittavat MCADE:en.

Voiko MCADE saavuttaa $1 arvon vuonna 2023?

MCADE-tokenin presale on vain rajoitetun ajan kestävä tapahtuma, jossa kunkin MCADE-tokenin hinta nousee 0,008 dollarista 0,02 dollariin. Kryptoihin sijoittaville MCADE:n presale on erittäin potentiaalinen mahdollisuus alustan ainutlaatuisten ominaisuuksien vuoksi.

Kun presale on päättynyt, MCADE-token voi nousta yhteen dollariin vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämä perustuu siihen, että token lanseerataan pörsseihin ja Metacade-alusta on päässyt käynnistämään toimintansa.

Helmi kryptomarkkinoilla

Metacade tarjoaa suurimman valikoiman P2E-pelejä lohkoketjussa, palkitsee sisällöntuottajat kryptovaluutalla heidän panoksestaan ja luo uusia työpaikkoja (sekä osa-aikaisia että kokoaikaisia) niille, jotka haluavat aloittaa uransa lohkoketjun parissa. Vuodelle 2023 ennustettu 50-kertainen hinnannousu on vasta alkusoittoa MCADE:lle, joka saattaa ohjata krypton tulevaisuutta tulevina vuosina.

Onko MCADE ostamisen arvoinen?

Viimeaikaisista skandaaleista ja kryptomarkkinoiden hintojen laskusta huolimatta Metacaden kaltaiset upouudet hankkeet muistuttavat siitä, että krypton tulevaisuus on valoisa. GameFi-alusta voi auttaa houkuttelemaan yhä useampia lohkoketjun käyttäjiä tulevina vuosina, kun kryptoihin sijoittavien käyttäjien määrä kasvaa edelleen.

MCADE-token on loistava vaihtoehto kaikille, jotka haluavat sijoittaa kryptoon karhumarkkinoiden aikana. Sillä on uskomattoman paljon potentiaalia, ja se vaikuttaa aliarvostetulta tämänhetkisellä $0.014 hinnallaan. Koska presale on pian päättymässä, sijoittajien kannattaa olla nopeita ja lähteä mukaan ennen kuin hinta lähtee väistämättä nousuun.