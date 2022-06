Slava Rubinin haastattelu: Vaihtoehtoiset omaisuudet salkussasi

Sijoitusmaailma on ollut viime aikoina vaikea paikka. Tuntuu, että kaikki planeetan omaisuus on romahtanut päivittäin. Mutta jos kaivaa syvälle, on joitakin alueita, jotka ovat kestäneet myrskyn.

Tutustutaan vaihtoehtoisiin omaisuuksiin. Meillä oli kiehtova keskustelu sarjayrittäjä Slava Rubinin kanssa, joka on Vincentin, VALT Asset Managementin julkistaneen johtavan vaihtoehtoisten sijoitusten hakualustan, perustaja. VALT tarjoaa sijoittajille pääsyn vaihtoehtoisiin omaisuuseriin, kun ne on varattu vain institutionaalisille sijoittajille. Näitä varoja ovat riskipääoma, kryptovaluutta, keräilykohteet, kiinteistöt, taide ja velat – yksittäisille sijoittajille.

Hämmästyttävää kyllä, tämä sisältää jopa varat, jotka ovat todella nousseet nykyisessä ilmastossa. Puhuimme salkun hajauttamisen hyveistä tähän tilaan, kohdistamisesta ja 60/40-salkun kuolemasta.

Oletko koskaan ollut kiinnostunut sijoittamaan virallisiin Michael Jordan -lenkkareihin, Monet-maalauksiin tai jalkapallolegenda Pelén keräilyesineisiin? Olitpa sijoittaja tai keräilyesineiden tai vaihtoehtoisten omaisuuserien fani, täällä pitäisi olla sinulle jotakin.

