DeFi on yksi kryptouniversumin kuumimmista sektoreista. Uusia DeFi-projekteja, joissa on valtava potentiaali, on tulossa, joista osa on itse asiassa rakennettu Solanalle. Lohkoketjun odotetaan olevan käynnistyspaikka joillekin jännittävimmistä DeFi-projekteista tulevaisuudessa, ja tässä syy miksi:

Solana mahdollistaa DeFin skaalaamisen helpommin ja nopeammin

Solanan infrastruktuuri on erittäin integroitu DeFin tarpeisiin

Solanan maksut ovat paljon alhaisemmat verrattuna muihin ketjuihin

Niille sijoittajille, jotka etsivät Solanalta DeFi-projekteja, jotka voisivat helposti viisinkertaistaa sijoitukset, tässä kolmen parhaan luettelo:

Oxygen Protocol (OXY)

Oxygen Protocol (OXY) on suunniteltu toimimaan hajautettuna pankkina. Itse asiassa projekti yrittää hyödyntää yhtä kuumimmista DeFi-trendeistä tällä hetkellä. Ihmiset haluavat vähentää altistumista perinteisille pankkijärjestelmille ja etsivät ratkaisuja lohkoketjusta.

Oxygenin kaltaiset projektit pyrkivät tarjoamaan näitä ratkaisuja. Jos hajautettu pankkitoiminta todellakin lähtee nousuun vuonna 2022, OXY räjähtää.

Delta One

Delta One on uusi Solanan DeFi-projekti, joka on suunniteltu tarjoamaan käyttäjille vähäriskistä farmausta useissa ketjuissa. Tämän projektin työt aloitettiin viime vuonna, ja vaikka se ei ole vielä saavuttanut täyttä markkina-arvoaan, potentiaalia löytyy hyvin paljon. Itse asiassa Delta One keräsi äskettäin lähes 10 miljoonaa dollaria rahoittaakseen ekosysteeminsä kehittämistä. Sillä on myös nimekkäitä tukijoita ja sijoittajia, mukaan lukien Pantera Capital, Almeda Research ja vastaavat.

Solend (SLD)