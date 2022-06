Solanan helppokäyttöisyys, markkinoiden johtava tapahtumaa sekunnissa ja alhaiset maksut ovat mahtavia ominaisuuksia

Toisaalta viimeisin sammutus on kahdeksas katkos tänä vuonna

Kuinka syvä tämä ongelma on ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Jos saisin dollarin jokaisesta Solanan sulkemisesta tänä vuonna, minulla olisi varaa 500 grammaan cashewpähkinöitä paikallisessa supermarketissa (se on kahdeksan dollaria, tiedoksi niille, jotka eivät tiedä kuinka omituisen kalliita pähkinät ovat).

Hämmentävän tutuksi tullessa tarinassa Solana sammui jälleen viime viikolla. Syynä ei ollut myöskään Queen’s Platinum Jubilee -juhlien tarkkailu, vaan pikemminkin se, että pääverkko hukkasi konsensusprotokollan seitsemäksi tunniksi. Ironian julmassa käänteessä se tulee pian sen jälkeen, kun Solanan toinen perustaja antoi haastattelun CNBC:lle väittäen, että Bitcoinin oli vaihdettava panostodistukseen (Proof-of-Stake) pysyäkseen merkityksellisenä. Hups.

Earlier today a bug in the durable nonce transactions feature led to nondeterminism when nodes generated different results for the same block, which prevented the network from advancing. — Solana Status (@SolanaStatus) June 1, 2022

Riitaantuminen

Solana muistuttaa minua viimeisistä kuulokkeista, jotka minulla oli. Ne olivat täydelliset – niissä oli pehmeä ääni, mikrofoni oli kristallinkirkas ja ne istuivat tukevasti korvissani harjoituksen aikana. Mutta kuukausien ajan ääni häipyi oikeassa kuulokkeessa, enkä voinut selvittää syytä. Joskus se kesti viisi minuuttia, toisinaan yli tunnin.

Kun ne toimivat, Bruce Springsteen huusi ääneen ja selkeästi, ja se oli loistavaa. Mutta mitä hyötyä on kuulokkeista, jotka eivät anna sinun soittaa musiikkia milloin haluat?

Markkinat ovat ymmärtäneet, että tämä on suuri ongelma (Solanakatkot, eivät minun musiikilliset kamppailuni), koska Solanan hinta on ollut vapaassa pudotuksessa tänä vuonna ja pudonnut kolme neljäsosaa arvostaan uudenvuoden päivästä. Ja kyllä – kaikki omaisuuserät ovat alhaalla, mutta Solanan hintakehityksen piirtäminen Bitcoinia vastaan osoittaa, että liukumisen asteikko on ollut rumempi kuin edes kauhistuttava hinnanlasku muilla kryptomarkkinoilla.

Mitä se tarkoittaa jatkossa

Minulla ei ole tietojenkäsittelytieteen taustaa. Olen leikkinyt R:n, Matlabin ja Pythonin kanssa, mutta en yksinkertaisesti ole pätevä ottamaan kantaa Solanan kehittäjien tällä hetkellä kohtaamien haasteiden monimutkaisuuteen. Kaikkialla Internetissä näet keskimääräisten Joeiden ja Janejen esittävän tunnepohjaisia mielipiteitään siitä, miksi tai miksi nämä ongelmat ovat pieniä hankaluuksia tai ylitsepääsemättömiä haasteita – minulla ei ole kiinnostusta tarjota spekulatiivista mielipidettä tästä aiheesta, koska se ei olisi sen musteen arvoista, jolla se on kirjoitettu (tai ehkä se ei olisi kannettavan tietokoneeni näppäinten kulumisen arvoista, jos käytän nykyaikaisempaa analogiaa?).

Mutta otan analyyttisen näkökulman ja käytän peruslogiikkaa tilanteen arvioimiseen. Tämä on lohkoketju, jolla on valtava potentiaali – joka pystyy suorittamaan enemmän tapahtumia sekunnissa (TPS) kuin mikään muu suuri kryptovaluutta. Mutta mitä hyötyä on lohkoketjusta, jos siinä on sammutuspainike? Ja ollakseni rehellinen, olen alkanut hieman kyllästyä käyttämään sanoja ”potentiaalinen”, ”saattaisi” ja ”ehkä” keskusteltaessani Solanasta.

Tämä oli itse asiassa melko hyväntahtoinen pysähdys hiljaisena päivänä krypton kannalta, mikä on hyvä uutinen jossain mielessä, mutta myös varsin pelottava, kun sitä ajattelee. Mitä tapahtuu, jos Solanan seuraava sammutus tapahtuu räjähdyspanoksen aikana kryptomarkkinoilla ylöspäin tai väkivaltaisen romahduksen aikana? Sijoittajat eivät voi tehdä kauppaa, ostaa tai myydä mitään Solana-tuotteita, ja paremman ilmaisun puutteessa: se ei ole hyvä.

Johtopäätös

Kuten sanoin, olen hieman kyllästynyt kirjoittamaan Solanan katkoksista. Vaikka sillä on kaikki maailman mahdollisuudet, se ei tarkoita juuri mitään, jos se ei pysty ratkaisemaan näitä kroonisia puutteita. Tuntuu siltä, että olemme nyt kriittisessä jaksossa – kehityksen hidastuminen (tai jopa tasanko) makroympäristön ollessa niin kauhea, puhumattakaan suuresta kilpailijasta, Ethereumista, joka on siirtymässä yhä lähemmäksi mahdollisesti toimialaa muuttavaa Mergeä, voi olla tuhoisa isku Solanalle.

Solana on uskomaton lohkoketju, kun se on ”käynnissä” – halpa käyttää, sileä, nopea ja kitkaton. Sitten taas päädyin ostamaan uudet kuulokkeet sen jälkeen, kun olin kuukausia luvannut itselleni, että ne korjaavat häiriöongelman.

Jos nämä ongelmat jatkuvat Solanalle, uskossa säilyttävät sijoittajat jatkavat ohenemista ja tulevaisuus näyttää yhä synkemmältä.

Mutta toivotaan, että kääntöpuoli on totta – että jonain päivänä katsomme näitä esteitä pieninä haasteina, jotka voitettiin betavaiheen aikana, kun mahtava Solana-lohkoketju avasi tiensä laajaan käyttöön.

Sanotaan, että kissalla on yhdeksän elämää – ehkäpä se on sama lohkoketjujen kanssa. Siinä tapauksessa, kahdeksan tämän vuoden käyttökatkon jälkeen, Solana on viimeisen mahdollisuuden salongissa.