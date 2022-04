Solana (SOL) on pudonnut alle 100 dollarin viime päivinä. Kolikko on noussut tämän tärkeän psykologisen merkin ohi, ja on todennäköistä, että näkemämme vauhti jatkuu tulevina päivinä. Tässä tärkeimmät kohdat:

Solana (SOL) yrittää saada ratkaisevan nousun

Kolikon odotetaan testaavan 100 päivän SMA-linjaa

Se on luonut nousevan trendilinjan viime päivinä, mikä voi tuoda enemmän tuottoa

Tietolähde: Tradingview

Kuinka kauan SOL voi pysyä yli 100 dollarin?

100 dollarin taso on usein ollut SOL-härille tärkein psykologinen merkki. Itse asiassa oli valtava helpotus nähdä kolikon nousevan sen ohi. Mutta kuinka kauan SOL voi pysyä tämän yläpuolella? Se riippuu useista tärkeistä tekijöistä. Ensinnäkin viimeaikainen nousu on mahdollistanut altcoinin siirtymisen ratkaisevan 105 dollarin vastusalueen ohi.

Härkien tavoitteena on nyt muuttaa tämä vastustus tueksi. Jos SOL voi sulkea päivän yli 105 dollaria, on todennäköistä, että näemme jatkuvan ajanjakson yli 100 dollarissa. Tällä hetkellä SOL on hieman tämän hinnan yläpuolella, nousten noin 7 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Tästä huolimatta heikkenemisriskit ovat edelleen olemassa. Jos SOL putoaa alle 105 dollarin eikä löydä yhtään jalkaa ylöspäin, voimme nähdä lisää heikkoutta. Lopulta kolikko laskee pohjaan seuraavan 95 dollarin tuen kohdalla, ennen kuin yrittää nousta uudelleen.

Miksi SOL on hyvä ostos nyt?

Vaikka SOL on kohdannut lyhyen aikavälin heikkenemisriskin, se on silti melko kunnollinen hankinta. Jokaisen pitkäaikaisen kryptosijoittajan kannattaa harkita Solanaa vakavasti. Mutta jos et halua ottaa riskiä lyhyellä aikavälillä, odota muutama päivä nähdäksesi kuinka altcoin kestää yli 105 dollarissa.