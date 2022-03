Solana (SOL) ampuu yli 100 dollarin – Mihin härkäjuoksu päättyy?

Solana (SOL) on ollut kunnollisessa härkäjuoksussa viime viikkoina. Kun altcoin on noussut noin 60 dollariin juuri toissapäivänä, se on ollut nousussa, eikä vauhti näytä pysähtyvän. Tässä on mitä tiedämme toistaiseksi:

Solana on noussut yli 100 dollarin ensimmäistä kertaa viikkoihin

Härkäjuoksu on murtautunut useiden tärkeiden yläpuolisten vastusalueiden ohi

Kolikon arvo on todennäköisesti 130 dollaria lähitulevaisuudessa

Tietolähde: Tradingview

Solana (SOL) – Miten vauhdin tulee käymään?

Laajemmilla kryptomarkkinoilla on mennyt melko hyvin maaliskuun lopussa. Mutta SOL:n kaltaiset altcoinit ovat saaneet enemmän voittoja. Myös kolikoilla vuosi on alkanut raa'asti. Vaikka olemme nähneet nousuja siellä täällä, SOL:n ja muiden altcoinien yleinen trendi on ollut hyvin laskeva.

Mutta SOL näyttää kääntäneen tämän suuntauksen. Noin 60 dollarin pohjan jälkeen näyttää siltä, että härät ovat nyt ottaneet vallan. SOL on myös murtautunut useiden tärkeimpien ylävastusalueiden ohi, mukaan lukien 95 dollarin.

Nyt härkien tavoitteena on saada kolikko yli 105 dollarin. Jos näin tapahtuu, on todennäköistä, että SOL jatkaa nousuaan ennen kuin lopulta asettuu noin 130 dollariin. Tämä kuitenkin mitätöidään, jos härät eivät pysty pitämään hintaoja yli 95 dollarin.

Miksi Solana (SOL) on hyvä ostos?

Solana (SOL) on pysynyt yhtenä planeetan kuumimmista kryptovaroista. Sitä mainostetaan Ethereumin tappajana, nopeampien transaktionopeuksien ja alhaisten kaasumaksujen ansiosta. Viimeaikainen lasku antoi sijoittajille mahdollisuuden ostaa halvalla.

Mutta kaiken kaikkiaan Solanan odotetaan menevän reilusti yli 200 dollarin tänä vuonna, ja päättyvän vielä korkeammalle vuoteen 2023 mennessä. Kaikille sijoittajille SOL:n omistaminen onkin siksi erittäin suositeltavaa.