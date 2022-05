Kosketettuaan alhaisinta hintaansa vuonna 2022, Solana (SOL) on noussut muutaman viime tunnin aikana. Kolikon oli vaikea ylittää yli 50 dollaria kahden peräkkäisen päivän vakavan tappion jälkeen. Näyttää kuitenkin siltä, että tällä hetkellä on jonkin verran nousujohteisuutta, joka voisi viedä sitä pidemmälle. Tässä yksityiskohdat:

SOL on lunastanut takaisin 50 dollarin tason, nousten lähes 20 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Tämän päivän rallista huolimatta, merkittäviä laskuriskejä on edelleen olemassa

SOL on myös alle 50 ja 200 päivän EMA-linjojensa, mikä viittaa siihen, että se ei ole vielä täysin selvinnyt

Tietolähde: Tradingview

Pystyykö Solana ylläpitämään rallin?

Laajemmat kryptomarkkinat ovat elpyneet viime päivien romahduksen jälkeen. Solana on itse asiassa noussut lähes 20 % koettuaan jyrkän tappion. Nousu ei kuitenkaan ole ratkaiseva. Analyytikot varoittavat, että se, mitä näemme, on hieman vetäytynyt viimeisen kahden päivän aikana tapahtuneen traagisen romahduksen jälkeen. SOL:n yleinen laskutrendi ei ole vielä kääntynyt, joten on todennäköistä, että kolikko putoaa edelleen tulevina päivinä.

50 dollarin tason takaisin saaminen oli iso juttu ja tärkeä psykologinen voitto SOL-härille. Mutta koska kolikon paine on edelleen 50 ja 200 päivän EMA-linjojen alapuolella, odotamme lisää heikkoutta.

SOL todennäköisesti putoaa jälleen kerran alle 50 dollarin, ja tällä kertaa se voi laskea entisestään ennen nousua. Mutta jos SOL pystyy jotenkin jatkamaan nousutrendiä ja sulkemaan päivän yli 60 dollarin, tämä tullaan mitätöimään.

Tarjoaako SOL täydellisen dipin?

Yksi asia, josta voimme olla samaa mieltä, on se, että Solana on iso projekti ja todennäköisesti haastaa Bitcoinin ja Ethereumin tulevaisuudessa.

Vasta toissapäivänä SOL myi noin 200 dollarilla. Se, että voit saada sen nyt alle 50 dollarilla, on iso juttu. Sen hinta onkin nyt ylivoimaisesti markkinoiden paras dippi-ostomahdollisuus.