Huolimatta useista laskevista ennusteista viimeisen kolmen viikon aikana, Solana (SOL) on pysynyt melko joustavana. Kolikko on menettänyt ja saanut takaisin tärkeitä tukialueita ja nyt näyttää siltä, että se on vihdoin valmis nousemaan uudelleen.

Mutta kuinka toteuttamiskelpoinen 100 dollarin taso on? Lisätietoa seuraa, mutta seuraavassa muutama tosiasia, jotka sinun on pidettävä mielessä:

Solana aikoo testata 90 dollarin ylävastusta.

Tämän hinnan ylittävä sulkeutuminen nostaa sen lähiaikoina yli 100 dollarin

Kirjoitushetkellä Solanan arvo oli 85 dollaria, mikä on noin 4 % lasku 24 tunnin kaupankäynnissä.

Tietolähde: Tradingview

Solana (SOL) – kuinka nopeasti se voi saavuttaa 100 dollaria?

Solana (SOL) on osoittanut vaikuttavaa joustavuutta. Vaikka viime viikkojen analyysi oli hyvin laskusuuntainen, SOL-härät ovat tulleet vahvoiksi. Tämän seurauksena altcoin on saanut takaisin useita tärkeitä tukialueitaan viimeisen viikon aikana.

Suurin haaste nyt on löytää tarpeeksi vauhtia 90 dollarin läpikäymiseen. Jos härät tekevät tämän, kolikon arvo nousee yli 100 dollarin lähitulevaisuudessa. Kirjoitushetkellä SOL:n arvo oli 85 dollaria.

Tästä huolimatta aikaisemmissa istunnoissa 90 ja 95 dollarin välinen vyöhyke on osoittautunut keskeiseksi tarjonta-alueeksi. Joka kerta kun SOL on onnistunut saavuttamaan tämän kynnyksen, se on toistuvasti vetäytynyt taaksepäin. Mutta tällä kertaa on todennäköistä, että härät muuttavat 90–95 dollaria lyhyen aikavälin kysyntävyöhykkeeksi, tukeakseen yli 100 dollarin rallia.

Mitkä ovat Solanan (SOL) pitkän aikavälin näkymät?

Viimeaikaiset vastatuulet kryptomarkkinoilla ovat heikentäneet kolikoiden arvoja reippaasti. Erityisesti Solana on pudonnut vuoden 2021 huipultaan, lähes 200 dollarista.

Mutta tämä ei muuta kyseisen altcoinin pitkän aikavälin näkymiä. SOLin on yhä määrä menestyä, ja se on yksi blue chip -kryptotokeneista, joita kannattaa hankkia.