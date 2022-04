Solana (SOL) on onnistunut ylittämään psykologisesti ratkaisevan 100 dollarin rajan. Kolikon hinta on kuitenkin vain hieman yli 100 dollaria, ja vaikka tämä on hyvä asia, lähipäivinä saattaa olla enemmän haittapuolia. Lisäanalyysi artikkelissa, mutta ensin tärkeimmät huomiot:

Huolimatta 100 dollarin noususta, SOL ei ole löytänyt tukea 50 päivän 105 dollarin SMA-linjoille

SOL ei myöskään ole onnistunut murtautumaan merkittävästi viimeisen 30 päivän aikana

Lisää heikkoutta on tiedossa, ja altcoinin pohja on 75 dollaria ennen seuraavaa nousua

Tietolähde: TradingView

Solana – Miksi 75 dollaria on todennäköisempi

Jokaisella analyysillä on tietysti kaksi puolta. Vaikka ennustamme vahvasti SOL:n laskevan trendin lähitulevaisuudessa, tämä ennuste tulee mitättömäksi, jos härät voivat viedä SOL:n yli 128 dollarin. Tämä näyttää kuitenkin erittäin epätodennäköiseltä tulevina päivinä.

Itse asiassa, kun tarkastellaan SOL:n trendiä viimeisten 30 päivän ajalta, kolikolla on ollut vaikeuksia ylläpitää voittoja yli 50 päivän SMA-linjan (105 dollaria). Emme näe suuria muutoksia markkinoiden ilmapiirissä, joka viittaisi siihen, että tällä kertaa asiat olisivat toisin.

Vaikka SOL on edelleen psykologisesti ratkaisevan 100:n dollarin hinnan yläpuolella, odotamme sen laskevan edelleen. Kolikon pohja on todennäköisesti 75 dollaria tai vastaavan verran. Tämä tarkoittaa 25 prosentin tappiota nykyisestä hinnasta.

Onko Solana vielä sen arvoinen?

Solana on aina ollut suuri kryptovaluuttaprojekti. Jotkut sijoittajat kuitenkin katsovat, että kolikko ei hyödynnä potentiaaliaan. On kuitenkin vain ajan kysymys, milloin SOL pääsee sinne, missä sen pitäisi olla.

Jos et ole vielä ostanut sitä, kannattaa odottaa, että hinta laskee 75 dollariin ja astua sisään. Sen jälkeen pidä pitkään tai myy, kun hinta puhkeaa jälleen. Joka tapauksessa, Solana tulee aina olemaan sen arvoinen kaikille kryptosijoittajille.