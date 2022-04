Solana versus Waves – Kumpi ostaa dipin aikaan?

Solanalla on paljon parempia uutisia annettavana tällä hetkellä, joka tekee siitä paremman oston.

Solana näyttää toipuneen negatiivisuudesta, joka oli seurausta vuoden 2021 verkkokatkoksia

Waves on kärsinyt huhuista, joiden mukaan se olisi Ponzi-huijaus, vaikka markkinakehitys ei ole vielä täysin edennyt karhumaisesta trendistä

Solanalla on lyhyellä aikavälillä paremmat näkymät kuin Wavesilla

Solana ( SOL/USD ) on älykkään alustan lohkoketju, joka on kasvattanut suosiotaan suuren nopeudensa ja alhaisten transaktionopeuksiensa vuoksi. Ennen kahden viime päivän kryptovaluuttojen korjausta, Solana oli alkanut päihittää suurimman osan muista kymmenen parhaan kryptovaluutan voitoista. Tämä on osoitus siitä, että sijoittajat luottavat Solanan tulevaan kasvuun, useiden verkkokatkosten jälkeen vuoden 2021 lopulla. Solanan NFT-yhtiöihin kohdistuvat raskaat investoinnit huomioon ottaen, Solanan kasvunäkymät näyttävät hyviltä.

Waves ( WAVES/USD ) on puolestaan myös älykkäiden sopimusten alusta, joka on kasvattanut suosiotaan DeFi-käyttötapauksiltaan. Muutama viikko sitten Waves ylitti useimmat kryptovaluutat valtavalla marginaalilla. Pakotteiden jälkeen siitä seurasi spekulaatiota, että kyseessä oli venäläinen hanke ja että venäläiset käyttäisivät sitä treidaukseen ja suojautumiseen varallisuuden eroosiolta. Waves on kuitenkin viime päivinä pudonnut keskimääräistä kovemmin – yhtä nopeasti kuin mitä se nousikin. Tämä on seurausta huhuista, että se voisi olla Ponzi-suunnitelma.

Kumpi ostaa dipin aikaan?

Vaikka Solana ja Waves ovat korkean potentiaalin kryptovaluuttoja ja ovat toipumassa tästä laskusta, Solanalla on paremmat näkymät. Yksi syy siihen, miksi Solanalla on paremmat todennäköisyydet, on se, että sen päälle rakentuu paljon suurempi projektiekosysteemi. Solana on saanut osakseen myös paljon enemmän hypeä, varsinkin institutionaalisten sijoittajien keskuudessa, mikä voisi olla sen eduksi, kun härät palaavat markkinoille.

Waves on paljon pienempi ketju, eikä se ole yhtä tunnettu kuin Solana. Lisäksi viimeaikaisten huhujen jälkeen, että se olisi Ponzi-huijaus, Wavesilla voi kestää kauemmin saada vetovoimaa, koska markkinat ovat erittäin epävakaat.

Yhteenveto

Sekä Solana että Waves ovat korkean potentiaalin älykkäitä lohkoketjuja. Kuitenkin Wavesista leviävän negatiivisen huhun jälkeen, Solana voisi olla parempi ostos lyhyellä aikavälillä. Tämä tekee SOL:sta paremman oston nykyisessä kryptovaluuttamarkkinoiden laskun aikaan.