Solana vs Avalanche: Kumpi on parempi ostos, SOL vai AVAX?

Solana (SOL) ja Avalanche (AVAX) ovat kaksi alan suurinta Ethereum-tappajaa. Solana tokenin arvo on yli 33 miljardia dollaria, kun taas Avalanchen markkina-arvo on yli 20 miljardia dollaria.

Viimeisten kuukausien aikana molempiin tokeneihin on kohdistunut painetta, ja AVAX on pudonnut yli 47 % korkeimmasta pisteestään vuonna 2021. Solana on ollut huonompi ottaen huomioon, että sen token on pudonnut 61 % kaikkien aikojen ennätyksestään.

Tässä Solana vs Avalanche -artikkelissa tarkastelemme parasta vaihtoehtoa SOL:n ja AVAX:n välillä.

Solanan tapaus

Solana on johtava lohkoketjuprojekti, joka tunnetaan nopeudestaan ja tehokkuudestaan. Verkkosivustonsa mukaan Solana pystyy käsittelemään jopa 2 000 tapahtumaa sekunnissa. Alustaa on käytetty joidenkin maailman tunnetuimpien sovellusten rakentamiseen.

Sitä on käytetty esimerkiksi Brave Browserin rakentamiseen, alustaan, jota yli 50 miljoonaa ihmistä käyttää kuukausittain. Sitä on myös käytetty StepN:n, nopeasti kasvavan fitness- ja NFT-alustan luomiseen. StepN:n GMT-token on noussut yli 20 000 % viimeisten viikkojen aikana. Toinen Solanan alustalla rakennettu sovellus on musiikin suoratoistoteollisuutta mullistava yhtiö Audius.

Solanaa on käytetty laajalti myös Decentralized Finance (DeFi) -teollisuudessa. Sen kokonaisarvo lukittuna (TVL) on yli 6,77 miljardia dollaria, mikä on pienempi kuin sen kaikkien aikojen korkein yli 14 miljardia dollaria. Jotkut Solanassa rakennetuimmista sovelluksista ovat muun muassa Marinade Finance, Serum ja Raydium.

Siksi Solanan ekosysteemin kasvaessa on merkkejä siitä, että verkoston tapahtumien määrä on vähenemässä. Tämä voi olla riski verkolle.

Tapaus Avalanche

Avalanche on toinen lohkoketjuprojekti, joka haluaa kilpailla Ethereumin verkkoa vastaan. Kuten Solana, se on laajalti tunnettu räjähtävän nopeista nopeuksistaan. Verkosto on ollut vahvassa kasvussa viime kuukausina. Tämän seurauksena sen DeFissä lukittu kokonaisarvo on noussut yli 10 miljardiin dollariin, mikä tekee siitä alan neljänneksi suurimman verkon.

Solanan tavoin Avalanchea ovat käyttäneet alan tunnetuimmat kehittäjät, kuten AAVE, Trader Joe, BENQI ja Curve. Sen ovat omaksuneet myös johtavat alustat, kuten 1inch, Alliance Block, Arweave, Atlantis World ja Avalaunch.

Solanan ja Avalanchen välillä olen taipuvainen uskomaan, että Avalanche on parempi sijoitus. Verkon suoritusteho on suurempi ja se kasvaa eksponentiaalisesti kannustinohjelmiensa ansiosta.