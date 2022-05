Solanan hinta pysyi vakaana maanantaiaamuna, vaikka verkon katkoshaasteet jatkuivat. SOL-tokenin arvo on 90,50 dollaria, mikä on noin 11 % huhtikuun alimman tason yläpuolella. Sen markkina-arvo on edelleen yli 30 miljardia dollaria, mikä tekee siitä yhden maailman suurimmista kryptovaluutoista.

Solana kärsii uudesta katkoksesta

Solanan hinta menestyi hyvin viikonlopun aikana, kun sijoittajat reagoivat viimeisimpään verkon katkokseen . Viikonlopun aikana verkko kärsi seitsemän tunnin katkoksesta, koska verkossa olevien bottien määrä kasvoi. Raporttien mukaan nämä botit yrittivät lyödä NFT:itä verkossa.

Erityinen NFT, johon hyökättiin, oli Candy Machine. Kyseisten bottien lisääntyvä määrä sai pääverkon putoamaan konsensuksesta ja kaatumaan solmujen romahtaessa painon alla.

Bottihyökkäyksen aikana liikenne verkkoon nousi yli 4 miljoonaan tapahtumaan sekunnissa. Normaaliaikoina Solana pystyy käsittelemään alle 3 000 tapahtumaa sekunnissa.

Solana on kokenut muitakin katkoksia aiemmin. Esimerkiksi tammikuussa se kärsi 18 tunnin seisokista. Ja vuonna 2021 se kärsi useista usean päivän katkoksista, mikä johti merkittäviin häiriöihin verkossa.

Verkon lisääntyvät katkokset ovat vaikuttaneet negatiivisesti Solanan verkkoon viime kuukausina. Ensinnäkin verkon lukittu kokonaisarvo (TVL) on laskenut 24 % viimeisen kuukauden aikana.

Positiivisiakin puolia on kuitenkin ollut. Esimerkiksi Solana oli valokeilassa huhtikuussa, kun Stepnin GMT-token arvo jatkoi hyppäämistä. Sen arvo on nyt yli 2 miljardia dollaria, mikä tekee siitä maailman suurimman play-to-earn -peleihin liittyvän kryptovaluutan. Sellaisenaan Solana on merkittävä toimija Web 3.0 -alalla.

Solana – hintaennuste

SOL-hinta on ollut laskevassa trendissä viime viikkoina. Nykyinen hinta on laskenut alle huhtikuun huipputason, 144 dollariin. Hinta lähestyy tärkeää tukitasoa 76,72 dollarissa, jossa se on kamppaillut, pudoten sen alle tänä vuonna. Kolikko on myös pudonnut alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvien keskiarvojen, kun taas MACD on siirtynyt neutraalin tason alapuolelle.

Tarkempi tarkastelu osoittaa myös, että Solanan hinta on muodostanut pään ja hartioiden kuvion. Siksi on todennäköistä, että kolikossa tapahtuu suuri laskeva purkaus toukokuussa. Tämä näkymä mitätöidään, jos kolikko nousee alle 76,72 dollarin.