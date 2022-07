Yksi mielenkiintoinen taso on nousemassa Web3-tilassa: sosiaalinen media. Vielä ei ole olemassa yritystä, joka olisi saanut aikaan huomattavaa vaikutusta kyseisellä sektorilla ja vallannut hallitsevan osan markkinaosuudesta, vaikka monet väittävätkin, että sosiaalinen media on kypsä Web3:n tarjoamalle tekniikalle.

Tästä on tulossa entistäkin suositumpi sektori nykyaikana, jolloin sosiaalisen median alustat kohtaavat kiistaa siitä, mikä on sananvapautta ja mitä valtaa keskitetyillä yrityksillä on. Puhumattakaan miljardööreistä, jotka tekevät tarjouksia julkisista sosiaalisen median verkkosivustoista muuttaakseen ne yksityisiksi.

Haastattelin CyberConnectin perustajaa ja toimitusjohtajaa, Wilson Weitä, sen lanseeraatiotuotteen Link3:n lanseerauksen jälkeen saadakseni näkemyksiä kyseisestä sektorista.

Link3 hyödyntää varmennettavien henkilöllisyyksien sosiaalisena verkostona sekä ketjun sisäistä että ketjun ulkopuolista dataa todennettavissa olevan tiedon toimittamiseen. Link3-profiilisivu toimii myös kokonaisvaltaisena identiteettinä, mikä CyberConnectin mukaan mahdollistaa luotettavamman verkostoitumisen ja mielekkäät yhteydet käyttäjien ja organisaatioiden välillä. Tämä on uusi konsepti, ja koska se on ajankohtainen laajempien markkinoiden ja yhteiskunnan näkemyksen kannalta sosiaalisesta mediasta, tämä on myös hyvin mielenkiintoinen haastattelu.

CoinJournal (CJ): Kuinka haitallisia karhumarkkinat ovat mielestäsi, kun halutaan saada normaalit ihmiset siirtymään tavanomaisesta sosiaalisesta mediasta tähän uuteen lohkoketjun kotiversioon? Luuletko psykologisesti ajateltuna, että nyt on vaikeampaa saada vetovoimaa?

Wilson Wei (WW): Web2-käyttäjien kiinnostus on selvästi laskenut markkinoiden vuoksi. Web3 Socialin ja Link3/CyberConnectin visio on kuitenkin rakentaa parempi Internet, jossa on todennettavissa olevat ja kokonaisvaltaiset identiteetit, jotka edistävät luottamusta, merkityksellisempiä yhteyksiä ja parempaa käyttäjien hallintaa heidän tietoihinsa.

Se on parannus perinteiseen sosiaaliseen mediaan verrattuna ja korjaus siihen, missä mentiin harhaan aikaisemmissa Web2-malleissa. Lohkoketju ja krypto muun muassa tekevät tästä näkemyksestä nyt mahdollisen. Ne ovat kriittisiä työkaluja, mutteivät ole itse päämääriä.

Jokainen ansaitsee parempia digitaalisia sosiaalisia kokemuksia ja käyttäjät äänestävät parempia palveluita ajallaan ja valinnoillaan.

CJ: Luuletko, että keskitettyjen sosiaalisen median yritysten, kuten Metan, valtaa on hillittävä?

WW: Kyllä, uskomme koko Webin käyttäjäkeskeiseen malliin. Kyse ei ole siitä, että keskitetyt sosiaalisen median yritykset olisivat väistämättä pahoja, vaan siitä, että käyttäjillä tulee olla lopullinen määräysvalta ja valinta siitä, mitä palveluita he haluavat käyttää ja miten heidän digitaalista identiteettiään voidaan käyttää.

CJ: Kyseisellä sektorilla on useita kilpailijoita – mikä erottaa Link3:n muista?

WW:

Lisää ulottuvuuksia identiteetille, todennettavissa oleva, relationaalinen identiteetti.

Web2:ssa pidämme julkista persoonaamme seuraamalla ihmisiä, julkaisemalla sisältöä ja vahvistamalla kaikenlaisia ominaisuuksia ja mieltymyksiä. Näiden lisäksi Link3 tuo mukanaan uusia ulottuvuuksia, jotka kertovat autenttisemman ja täydellisemmän tarinan siitä, kuka olet: yhteydet muihin ihmisiin ja organisaatioihin alustoista riippumatta omistamasi omaisuus , joka edustaa asemaasi ja makuasi kolmansien osapuolten, kuten DAO:iden ja projektien, myöntämät valtuustiedot tärkeimmistä saavutuksistasi ja rooleistasi kaikki muut ketjun toimintaa koskevat tiedot , kuten äänet ja lahjoitukset, jotka todistavat osallistumisestasi yhteisöihin.

Endogeeninen luottamuskerros kasvaa kaikista niistä lisätyistä kontekstien ja merkityksien ulottuvuuksista, koska ne ovat todennettavissa.

Kaikista sellaisista yhteyksistä ja tietueista koostuvat relaatioidentiteetit ovat orgaanisia ja kehittyviä, aitoja ja luotettavia, kontekstiltaan rikkaita ja merkityksellisiä, aivan kuten olemme sosiaalisina olentoina ja haluaisimme kaikkien olevan elintärkeissä suhteissa.

CJ: Millaisen tulevaisuuden uskot olevan sekä Web3:n sosiaalisille verkostoille että myös perinteisille yrityksille, kuten TikTokille ja Facebookille?

WW:

Käyttäjäkeskeinen ja itsenäinen:

Kuten yllä olevassa vastauksessa mainitsimme. Käyttäjien tulee olla verkon perusyhteys, ja käyttäjillä tulee olla lopullinen hallinta ja valinta siitä, mitä palveluita he haluavat käyttää ja miten heidän digitaalista identiteettiään voidaan käyttää.

Todennettavissa ja luotettava:

Link3:n keskeisenä arvolupauksena sosiaalisten verkostojen tulevaisuuden tulee olla sisäänrakennettu luottamuksen kudos. Tämä on välttämätöntä, jotta ihmisyhteiskuntien positiiviset yhteydet voidaan vapauttaa täysin ja mahdollistaa parempi yhteistyö. Ja uskomme, että avain tähän on digitaalisten identiteettien joidenkin keskeisten ja monimuotoisten ulottuvuuksien todennettavuus.

Avoin, kannettava ja koottava:

Kuten ajatus käyttäjäkeskeisyydestä, uusi visio paremmista sosiaalisista verkostoista ei saisi lukita käyttäjiä tai käyttäjätietoja yksittäisten alustojen seinien sisään. Käyttäjien tulisi pystyä tuomaan yhteydet, kiinnostuksen kohteet ja kaikki muut merkitykselliset tiedot, jotka ovat osa heidän identiteettiään, haluamalleen alustalle tai palveluihin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kehittäjät ja palveluntarjoajat voivat hyödyntää tietoja tarjotakseen sujuvampia ja kontekstirikkaampia kokemuksia.

CJ: Teillä oli äskettäin onnistunut A-sarjan varainkeruukierros, joka päättyi toukokuussa. Olitko helpottunut lopettaessasi tämän ennen kuin tartunnan ja taantuman koko laajuus tuli peliin?

WW:

Olimme valmiita ja olemme aina sitoutuneet kehittymään taantuman aikana

Sarjayrittäjätiiminä, jolla on yli 7 vuotta sosiaalisen, Web3:n ja lohkoketjun parissa, aiemmat kokemukset ovat opettaneet meille, että on ratkaisevan tärkeää jatkaa kehittymistä taantumien aikana. Haasteista huolimatta karhumarkkinat ovat meille hyvää aikaa keskittyä rakentamiseen, toimittamiseen ja arvojen luomiseen. Aidosti visionääriset ja arvoa luovat hankkeet ovat myös helpompi tunnistaa kunnolla, kun melu vaimenee yhdessä markkinahypen kanssa.

Arvostamme todella kaikkia upeita tukijoitamme heidän luottamuksestaan ja tuestaan. He ovat erittäin valittu ryhmä kumppaneita, joilla on pitkäaikainen vakaumus Web3:sta ja jakaa tehtävänsä kanssamme. He ovat luottaneet joukkueeseemme valtavasti ja tarjoavat kaiken tarvitsemamme tuen, paitsi taloudellisen tuen. Olemme siunattuja ja hyvin varusteltuja, että he ovat mukana tällä matkalla.

Sosiaalinen puoli tulee olemaan Web3:n tärkein osa. ”Yhdistää kaikki Web3:ssa” on kunnianhimoinen ja haastava tehtävä. Olemme rakentaneet mahtavan tiimin, jolla on erinomainen asiantuntemus ja kokemus. Uskomattomien sijoittajiemme tuella olemme hyvin valmistautuneet rakentamaan ja luomaan pitkäaikaista arvoa myös mahdollisen kryptotalven aikana.

CJ: Mikä on paras tapa edistää adoptiota? Harkitsetko koskaan yrittämistä houkutella nykyisiä sosiaalisen median vaikuttajia Web3:een mainostaaksesi alustaa?

WW: