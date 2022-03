Splintershards (SPS) , yksi johtavista lohkoketjupelialustoista, on saavuttanut jälleen yhden valtavan virstanpylvään. Tämän seurauksena sen natiivi hallinto- ja hyödyllisyyspolttoaine SPS on noussut viime päivinä huimasti. Tässä joitakin yksityiskohtia:

Splintershards (SPS) saavutti 2 miljardin pelatun pelin rajapyykin

Virstanpylväs osoittaa Splintershardsin kasvavan hallitsevan aseman tällä alueella

Alkuperäinen SPS-token on kasvanut tämän seurauksena viime päivinä

Tietolähde: Tradingview

Splintershards (SPS) – Mihin vauhti menee?

Pelattujen pelien kokonaismäärän saavuttaminen 2 miljardiin ei ole mikään helppo saavutus. Lohkoketjujen sisällä pelattavat pelit ovat tietysti kasvaneet valtavasti. Kun tämän P2E:n buumin odotetaan jatkuvan vuonna 2022, odotamme Splintershardsin (SPS) nousevan entisestään.

Myös Splintershards (SPS) on vahvistanut myyneensä miljoonia uusia kortteja live-boxing-tapahtumassa, joka pidettiin sen uskollisille faneilleen viikko sitten. Tästä huolimatta hintakehitys näytti kirjoitettaessa hieman pysähtyneen.

Näyttää siltä, että sijoittajat ovat alkaneet hinnoitella 2 miljardin virstanpylväät. Vaikka odotamme SPS:n näkevän lisää nousevaa vauhtia tulevina päivinä, jossain vaiheessa ennen ensi viikon loppua se saavuttaa tason ennen kuin se vetäytyy.

Onko Splintershards (SPS) Play to Earnin tulevaisuus?

Monet sijoittajat etsivät uusia ja lupaavia mahdollisuuksia GameFi:stä. Tästä toimialasta tulee todennäköisesti valtava osa lohkoketju-ekosysteemiä. Mutta vaikka uudet projektit saattavatkin olla jännittäviä, on joskus myös mukavaa katsoa koeteltuja ratkaisuja.

Splintershards (SPS) on ollut olemassa vuodesta 2018 lähtien, ja saavuttaa edelleen virstanpylvään toisensa jälkeen. GameFI-vallankumouksen muotoutuessa, SPS on kaiken keskiössä. Lisäksi tokenin markkina-arvo on 62 miljoonaa dollaria, joten kasvumahdollisuuksia on paljon.