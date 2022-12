Pääkohdat

Coinbase on rohkaissut asiakkaita luopumaan Tetheristä USD Coinin sijaan luopumalla maksuista

Binance oli poistanut USDC-parit listalta viime syyskuussa työntääkseen omaa stablecoiniaan, BUSD:tä

Keskitettyjen stablecoinien välinen sota syvenee

DAI on hajauttamisen edelläkävijä, mutta joutuu taistelemaan asemastaan, koska malli ei vaikuta skaalautuvalta

Stablecoin-sota kuumenee.

Coinbase, joka oli yksi USDC stablecoinin perustajista, on viimeisin, joka on lähtenyt hyökkäykseen. Se julkaisi blogikirjoituksen, joka rohkaisi käyttäjiään vaihtamaan USDT:nsä USDC:hen.

”Viime viikkojen tapahtumat ovat koetelleet joitakin stabiileja kolikoita ja olemme nähneet pakenemista. Uskomme, että USD Coin (USDC) on luotettava ja hyvämaineinen stablecoin, joten teemme vaihtamisesta entistä kitkattomampaa: tästä päivästä alkaen luovumme maksuista, joita globaalit vähittäisasiakkaat voivat maksaa USDT:n muuntamisesta USDC:ksi.”

Olen jo jonkin aikaa miettinyt, miksi Coinbase ei ole ollut hyökkäävämpi ja käyttänyt pörssiään painostaakseen haltijoita USDC:n käytön suhteen. Kyynikko voi tietysti sanoa, että Coinbasen päätöksen tarkoituksena on nostaa USDC-omistuksia lisätulojen saamiseksi, koska niistä on tullut yritykselle valtava tulonlähde, kun otetaan huomioon, että valtionlainavekselin korko on nyt 4 prosenttia.

Se on järkeenkäypää ja se on juuri sitä. Mutta silti jatkuva ahdistus Tetherin ympärillä on, ja se voi myös olla hyvä asia ekosysteemille yleensä. Paras skenaario – niin kaukaa haetulta kuin se saattaakin näyttää – on, että Tetherin markkina-arvo putoaa hyväntahtoisesti nollaan.

Olipa Tether hyvä tai ei, jatkuva keskustelu aiheesta on negatiivista koko toimialalle.

Binance potkaisi stablecoin-sodan pykälän ylöspäin

Viiden suuren stablecoinin joukossa on tänä vuonna tapahtunut huomattavaa liikehdintää.

Ilmeisesti TerraUSD on iso ja sen järkyttävä romahdus ravisteli markkinoita. Siitä lähtien hajautettu valokeila on siirretty DAI:lle. Sillä on kuitenkin omat ongelmansa, ja sitä on kritisoitu sen keskitetystä luonteesta, kun otetaan huomioon sen suuret USDC-omistukset.

Tämä johti siihen, että se äänesti siirtymisestä vaihtovelkakirjalainoihin, kun taas viimeisimmän suunnitelman mukaan se on ”sitoutumaton”, koska muuta vaihtoehtoa ei ole, jos se haluaa jatkaa hajauttamista. Olen jo aiemmin kertonut ääneen ajatuksistani DAI:sta, eivätkä ne ole muuttuneet: mielestäni sillä ei ole tulevaisuutta, koska malli ei yksinkertaisesti ole skaalautuva.

Niin, ja vakaa kolikko, joka on sitoutumaton, ei myöskään ole vakaa kolikko, muuten.

Mitä tulee keskitettyihin tekijöihin, Binance potkaisi tämän stablecoin-sodan käyntiin, kun se ilmoitti syyskuussa poistavansa USDC-parit listoilta ja muuttavansa asiakkaiden omistukset automaattisesti BUSD:ksi.

Jos kuvaamme markkinaosuuksia elokuusta lähtien, voimme nähdä, että USDT ja USDC ovat vähentyneet merkittävästi, kun taas BUSD on noussut.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Yllä oleva kaavio osoittaa, kuinka hallitsevia kolme parasta palveluntarjoajaa ovat. DAI:n markkina-arvo onkin nyt 5,2 miljardia dollaria, mikä on pelkkä pisara meressä.

Vaikka tämä vaikuttaa huolestuttavan paljon keskitetyltä, todellisuudessa kukaan ei ole vielä keksinyt, miten luoda hajautettu stablecoin. Joten piditpä siitä tai et, se on keskittämistä jatkossa.

Kysymys onkin nyt siitä, kuka voittaa titaanien taiston. Coinbasen siirto on merkittävä, sillä Binance oli saavuttanut huomattavia voittoja automaattisen muuntamisen ilmoituksen jälkeen. Mutta Binancen listoilla on edelleen USDT:ä, sillä kiistellyin stablecoin on edelleen vakiintunein, ehdottoman tärkeä koko ekosysteemille ja ylivoimaisesti suurin likviditeettipari.

En usko, että se on hyvä asia, joten markkinoiden silmissä on mukavaa nähdä USDC:n tekevän liikettä.

Markkinaosuutta on mielenkiintoista seurata uudelleen muutaman kuukauden kuluttua. Hei, ehkä me kaikki käytämme CBDC:itä ennen pitkää, joka tapauksessa.