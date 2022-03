Stellarin suosio on noussut siitä lähtien, kun kaksi päivää sitten toteutettu tokenien poltto tapahtui. Markkina-arvoltaan 30. suurin kolikko nousi viikkotasolla noin 4 %.

Tämä lyhyt artikkeli kertoo lisätietoja Stellarista, kuten siitä, kannattaako se ostaa, ja parhaat paikat Stellarin ostamiseksi nyt.

Stellar on avoin verkko, joka mahdollistaa rahan siirtämisen ja säilyttämisen. Kun se julkaistiin heinäkuussa 2014, yksi sen tavoitteista oli edistää rahoitusalan osallisuutta, tavoittamalla maailman pankkitoimintaa vailla olevat ihmiset.

Pian sen jälkeen sen painopisteet siirtyivät auttamaan rahoitusyrityksiä ottamaan yhteyttä toisiinsa blockchain-tekniikan avulla.

Verkon alkuperäinen token, lumen, toimii siltana, joka tekee omaisuuserien kaupankäynnistä yli rajojen halvempaa. Kaiken tämän tarkoituksena on haastaa olemassa olevat maksupalveluntarjoajat, jotka usein veloittavat korkeaa maksua vastaavasta palvelusta.

Stellar perustui alun perin Ripple Labs -protokollaan. Lohkoketju luotiin Hard Forkin tuloksena, ja koodi kirjoitettiin myöhemmin uudelleen.

Mikään ei korvaa omakohtaisen tutkimuksen tekoa. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

Stellar vaihtoi omistajaa noin 0,17 dollarilla kirjoittamishetkellä. Digital Coin Price ennustaa, että yhden XML:n keskihinta on 0,24 dollaria tänä vuonna ja 0,34 dollaria vuonna 2025. Vuoteen 2030 mennessä sen arvo voi olla keskimäärin 0,80 dollaria.

Price Prediction on hieman nousujohteisempi, ennustaen kolikon keskiarvoksi 0,26 dollaria vuonna 2022. Sen pidemmän aikavälin ennuste on kuitenkin varsin optimistinen. He ennustavat keskihinnaksi 0,74 dollaria vuonna 2025 ja 5,11 dollaria vuonna 2030.

