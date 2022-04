Stellar (XLM) on kokenut toipumisjakson huhtikuun alun rankan laskun jälkeen. Noin 0,24 dollarin huipulle saavuttuaan, XLM on kuitenkin käynyt läpi vakavan korjauksen. Tämän seurauksena kolikkoon kohdistuu paljon alaspäin suuntautuvaa painetta. Tässä muutama huomio:

Äskettäisestä myynnistä huolimatta, XLM:llä on edelleen tärkeä 0,18 dollarin tuki.

Jokainen pudotus alle 0,18 dollarin voi aiheuttaa ratkaisevan laskutrendin lähitulevaisuudessa

Kolikko näyttää kuitenkin vahvalta ja voi nousta edelleen ylöspäin

Tietolähde: Tradingview

Stellar (XLM) – Riskit

Nykyinen laskutrendi, jonka XLM on kokenut, on hidastumassa. Vaikka kolikko on menettänyt noin 5 % viimeisen 24 tunnin aikana, se ei ole enää laskussa. Mutta XLM-härkien olisikin hyvä varmistaa, että hintatoiminta pysyy reilusti yli 0,18 dollarin.

Viime viikkoina tämä hinta on osoittautunut vahvaksi tukivyöhykkeeksi. Jos härät eivät kuitenkaan pysty pitämään sitä, XLM-kierre sattaa muuttua pitkäksi jatkuneeksi laskutrendiksi. Lopulta kolikko voi saavuttaa maaliskuun alimman, 0,16 dollaria, ennen kuin se yrittää löytää nousuvauhtia.

Näistä riskeistä huolimatta, on tärkeää huomata, että XLM:n nousupotentiaali on edelleen hyvin epävarma. Tällä hetkellä 0,24 dollaria on edelleen nouseva katto. Vaikka kolikko nousee tulevina päivinä, se ei todennäköisesti ylitä 0,24 dollaria lähiaikoina.

Onko Stellar hyvä ostos tänään?

Lyhyen aikavälin näkökulmasta katsottuna olisi parasta seurata XLM:ää maanantaihin asti ja katsoa, onnistuuko se ylläpitämään 0,18 dollaria. Jos näin tapahtuu, voit ostaa ja poistua juuri ennen 0,24 dollaria. Mutta jos kolikon arvo putoaa alle 0,18 dollarin, sinun on hyvä antaa sille noin viikko, jotta hinta laskee ennen ostamista.