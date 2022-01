Kryptovaluutat kohtaavat edelleen laskupaineita osakemarkkinoiden ilmapiirin painaessa myös kryptovaroja.

Suosittu kryptoanalyytikko ja treidaaja, Michael van de Poppe, on korostanut seuraavia mahdollisia liikkeitä useille altcoineille, kuten Polygon (MATIC), Fantom (FTM) ja Enjin Coin (ENJ).

Analyytikko korostaa myös kahden muun altcoinin – Woo Networkin (WOO) ja Verasityn (VRA) – teknisiä näkymiä.

Van de Poppe uskoo myös, että Bitcoin saattaa kokea kunnon nousun ja murtautua 46 000 dollarin hintatasolle. Tämä on seurausta kryptovaluutan kääntymisestä yli 40 000 dollarin sen jälkeen, kun se oli maanantaina lyhyesti vajonnut 39 600 dollarin alapuolelle.

Altcoineja tarkasteltaessa analyytikko sanoo, että Fantomin hinta voi nousta jälleen suurelta tukitasolta. Hän tarkastelee FTM/BTC-paria indikaattorina nousujohteisesta kestävyydestä ja toteaa, että 0,0005 BTC on hyvä lähtöpiste kolikolle.

Michael van de Poppe uskoo, että FTM, Cosmos (ATOM) ja Chainlink (LINK) ovat joitakin altcoineja, jotka ovat osoittaneet suurta vahvuutta viime aikoina. Hän sanoo, että jos Bitcoinin hinta "asettuu", FTM olisi yksi niistä altcoineista, joita kannattaa tarkkailla.

Once #Bitcoin is done and settles down for a bit, you'd want to jump onto the coins that have been showing strength in the past weeks already.

I'd consider $FTM, $ATOM, $LINK as some of the coins that are showing massive strength recently.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 8, 2022