Kryptoteollisuus on monipuolistunut melkoisesti viime vuosina. Pelaaminen ja NFT ovat kaksi alan sektoria, jotka tarjoavat kaivattua jännitystä. Tästä syystä useimmat sijoittajat haluavat avata arvoa näillä kahdella alueella. Tästä syystä play-to-earn on suosittu:

Play-to-earn on suhteellisen uusi alue, jolla on esimerkillistä potentiaalia

Useat P2E-projektit ovat jo tuottaneet sijoittajille valtavia tuottoja

Play-to-earn -sektori on suurelta osin kietoutunut kasvavaan NFT-suosioon

Koska kyseessä on uusi toimiala, sen aliarvostetut projektit ovat varsin erilaisia. Päätimme luoda alle kolmen parhaan listan, antaaksemme sinulle sijoitusideoita:

Kara Star (KARA)

Kara Star (KARA) on play-to-earn -peli, jossa on myös metaversumi-komponentteja. Pelissä on kaksi keskeistä puolta. Ensimmäinen on Kara. Nämä ovat pelin NFT-pohjaisia lemmikkejä.

Tietolähde: Tradingview

Pelistä löytyy myös virtuaalista maata, joissa Kara asuu. Pelaajien tavoitteena on kasvattaa Karaa ja taistella muiden käyttäjien kanssa palkinnoista. KARA on jo listattu Kucoinissa ja Binancessa.

Crypto Golf Impact

Kuten nimestä voi päätellä, Crypto Golf Impact on ensimmäinen mobiilipohjainen play-to-earn -golfpeli. Se on suhteellisen uusi, koska se julkaistiin tämän kuun alussa. Pelin avulla käyttäjät voivat ansaita suuria palkintoja, kilpailemalla isoissa turnauksissa. Se tarjoaa myös erittäin todellisen pelimaailman. Pelistä voi tulla suuri hitti tänä vuonna.

Aqua Farm

Aqua Farm on tuleva roolipeli P2E-peli, joka on rakennettu Polygon-verkkoon. Pelin odotetaan julkaistavan myöhemmin tässä kuussa. Seikkailuntäyteinen peli on suunniteltu tarjoamaan todella mukaansatempaavan kokemuksen, ja se on täysin integroitu NFT-markkinapaikkaan. Jos etsit todellisen nousupotentiaalin omaavaa projektia, tämä peli on hyvä pitää tarkkailulistallasi.