Yksi parhaista tavoista ansaita rahaa kryptoilla olisi keskittyä low cap -kolikoihin. Tämä ei nyt tarkoita sitä, että kaikista matalan pääoman hankkeista tulee suuria. Mutta useimmissa tapauksissa, jos haluat kasvattaa pääomaasi melko nopeasti, tällaiset kolikot olisivat aivan täydellisiä. Tässä syy miksi:

Low cap -kolikolla on usein suhteellisen pieni arvo, jossa on tilaa laajentua

Useimmat nämä kolikot saavat yleensä vähän huomiota tiedotusvälineissä ja muissa sijoittajissa

Melkein kaikki kolikot, jotka ovat kasvaneet 10-kertaisesti tai enemmän, ovat usein olleet low cap -kohteita

Tämä mielessä pitäen, jokaisen sijoittajan vastuulla pitäisi olla lupaavien low cap -kolikoiden etsintä ja lukitseminen. Tässä kolme vaihtoehtoa, joita harkita:

Base Protocol (BASE)

Base Protocol (BASE) on pohjimmiltaan kryptoresurssi, jonka arvo on sidottu koko kryptoalan markkina-arvoon. Pohjimmiltaan näiden kolikoiden hintavaikutus perustuu siihen, miten alan yleinen markkina-arvo liikkuu.

Tietolähde: Tradingview

BASE on suunniteltu auttamaan sijoittajia lyömään vetoa kautta kryptomarkkinoiden ilman, että heidän tarvitsee ostaa tiettyjä kolikoita. Se on erittäin mielenkiintoinen projekti, ja kun ajatellaan, että sen markkina-arvo tällä hetkellä on noin 1,1 miljoonaa dollaria, kasvupotentiaali on valtava.

Fetch.AI (FET)

Fetch.AI (FET) on NFT:n inspiroima projekti, joka haluaa luoda vankan ja sosiaalisen jakamiskulttuurin. Hanke on suhteellisen pieni, ja sen markkina-arvo on noin 250 miljoonaa dollaria. Kun NFT:t todella lämpenevät, on todennäköistä, että FET näkee enemmän kasvua keskipitkällä aikavälillä.

Augur (REP)