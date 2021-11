Illuviumin reaaliaikainen hinta on tänään 1 519 dollaria, ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi on hieman alle 340 miljoonaa dollaria. Kolikon arvo nousi 43,19 % viimeisen 24 tunnin aikana. Tässä ovat parhaat paikat ostaa ILV:tä tänään.

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Illuvium on avoimen maailman fantasiataistelupeli, joka on rakennettu Ethereum-lohkoketjuun. Usein ensimmäisenä AAA-pelinä Ethereumissa mainostettu Illuvium tarjoaa viihteen lähteen sekä satunnaisille pelaajille että koville DeFi-faneille useiden keräily- ja kaupankäyntiominaisuuksien ansiosta.

ILV on toisaalta suhteellisen kallis, mutta toisaalta erittäin lupaava metaversaalina elementtinä. Älä koskaan sijoita enemmän kuin sinulla on varaa menettää.

Hintaennuste on nouseva. He ennustavat, että sen arvoi voi olla jopa 1 920 dollaria vuonna 2022, nousten jopa 2 314 dollariin. Vuonna 2023 Illuviumin hinnan ennustetaan nousevan vähintään 2 837 ja enintään 3 336 dollariin. Vuonna 2024 yhden Illuviumin hinta on 4 259 dollaria vähimmäishintana ja se voi nousta 4 837 dollariin.

As i've called #SOL in the last post, now its time for gaming coin.

Few reasons im short/mid term bullish on #ILV :

1) Chart is looking pretty bullish, breakout after consolidation above the strong support of $1050.

2) One of the best gaming projects

3) Didn't pump as much.

DYOR pic.twitter.com/ZQEOtgIdfY

— Alchemist.sol (@alchysol) November 21, 2021