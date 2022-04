Anchorage Digital Bank on suostunut korjaaviin toimiin ja nimittää Bank Secrecy Act -virkailijan auttamaan noudattamisen varmistamisessa.

Yhdysvaltain kansallinen pankkien sääntelyviranomainen Office of the Controller of the Currency (OCC) on antanut suostumusmääräyksen Anchorage Digital Bankia vastaan torstaina 21. huhtikuuta julkaistun lehdistötiedotteen mukaan.

Anchorage Digital oli ensimmäinen digitaalinen omaisuuspankki, joka sai OCC:n viranomaishyväksynnän. Tammikuussa 2021 myönnetty ehdollinen hyväksyntä yrityksen kansallisen perusoikeuskirjan hakemukselle mahdollisti sen muuttamisen Anchoragen digitaalinen pankki, kansallinen yhdistys.

OCC kuitenkin sanoo, että entinen Anchorage Trust Company epäonnistui panemaan täytäntöön pankkisalaisuuslain (BSA) ja rahanpesun torjuntaa (AML) koskevia vaatimuksia, jotka se oli hyväksynyt osana liittovaltion sääntelemänä digitaalisena omaisuuspankkina toimimista.

OCC sanoi tiedotteessa, että Anchorage Digital ei noudattanut KYC- ja AML-määräyksiä.

”OCC noudattaa kaikkia kansallisesti hyväksyttyjä pankkeja samojen korkeiden standardien mukaisesti riippumatta siitä, harjoittavatko ne perinteistä tai uutta toimintaa”, sanoi Michael J. Hsu, valuutan vt. valvoja.

”Kun instituutiot epäonnistuvat, ryhdymme toimiin ja pidämme niitä vastuullisina varmistaaksemme, että liittovaltion lakeja ja määräyksiä noudatetaan”, hän lisäsi.

Anchorage Digital on aloittanut korjaavat toimet

Osana määräyksen edellyttämiä korjaavia toimia, Anchoragen on nimitettävä noudattamistoimikunta, jossa on vähintään kolme jäsentä. On myös laadittava toimintasuunnitelma kaikkien BSA-puutteiden korjaamiseksi.

Pankilla on kolmekymmentä (30) päivää suostumusmääräyksen päivämäärästä alkaen toimittaa toimintasuunnitelma asiaankuuluvien KYC- ja AML-lakien noudattamisen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Anchorage on myös suostunut palkkaamaan Bank Secrecy Act -virkailijan ja tarjoamaan heille kaiken tarvittavan tuen noudattamaan sääntöjä. Muutoin pankin tulee varmistaa, että asiakas on huolellisempi ja että asiakasriskien tunnistamistarkistukset ovat käytössä.

OCC totesi määräyksessä, että Anchorage Digital on aloittanut ”korjaavat toimet” ja sitoutunut varmistamaan niiden täydellisen noudattamisen.