Kun SushiSwap (SUSHI) ilmestyi ensimmäisen kerran, sitä pidettiin yhtenä DeFin kaikkien aikojen parhaista projekteista. Sijoittajien kiinnostus oli välitöntä, ja sellaisena kolikon arvo nousi ja saavutti kaikkien aikojen ennätyksen, noin 23,30 dollaria viime vuoden maaliskuussa. Mutta siitä lähtien ajat ovat olleet haastavat SUSHI:lle. Voiko se todella toipua? Tässä on mitä sinun olisi hyvä tietää:

Alkaen 23,30 dollarin ATH:sta, SUSHI on nyt noin 3,56 dollaria

SushiSwap kohtaa kasvavaa kilpailua DeFi-tilassa, erityisesti DEX-pörsseiltä

On erittäin epätodennäköistä, että kolikko saisi takaisin kaikkien aikojen ennätystään lähiaikoina

Tietolähde: Tradingview

SushiSwap (SUSHI) – Synkkä kuva tiedossa?

Jos siellä on joku, joka pureskelee sormiaan ja odottaa, että SUSHI palaisi 23,30 dollariin, he saattavat joutua odottamaan jonkin aikaa. Toisin kuin monet muut kolikot, jotka ovat pudonneet laajempien markkinoiden vastatuulen ja taustalla olevien perustekijöiden muutosten vuoksi, SUSHI on kärsinyt molemmista.

Ensinnäkin SUSHI:n takana oleva projekti joutuu käsittelemään lisääntyvää kilpailua parempien, tehokkaampien markkinoille tulokkaiden taholta, jotka imevät paljon käyttäjiä ja lukittua kokonaisarvoa (TVL). SushiSwap on myös joutunut käsittelemään Ethereumin ruuhkautumista ja korkeita kaasumaksuja, joiden skaalautuvuus on rajoitettu.

Mitä tulee lyhyen aikavälin hintanäkymiin, näimme kolikon putoavan alle ratkaisevan 4,20 dollarin tuen. Odotamme SUSHI:n laskevan aina 2,80 dollariin, ennen kuin sillä on tiedossa merkittävää nousua.

Onko SushiSwap (SUSHI) riskin arvoinen?

No, se riippuu odotuksistasi. Vaikka kolikko on pudonnut ATH:sta, eikä se tule palaamaan sinne lähiaikoina, on se silti hieman nousussa. Nykyisellä, 3,50 dollarin, hinnallaan SUSHI on voimakkaasti alennettu.

Jos ilmapiiri markkinoilla paranee, näemme todennäköisesti nousun kohti 7 dollaria vuoden loppuun mennessä. Se olisi silti 50 prosentin hyppy. Lisäksi siirtyminen Ethereum 2.0:aan voisi auttaa projektin käynnistämisessä tulevaisuudessa.