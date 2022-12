Suurin osa Bitcoinin tarjonnasta on nyt tappiollista

Pääkohdat

Bitcoin oli parhaiten tuottava omaisuusluokka vuosina 2011-2021, mutta vuosi 2022 on tuonut vain tuskaa

Noustuaan 14 kertaa pandemian pohjalta maaliskuussa 2020 kaikkien aikojen huippuunsa marraskuussa 2021 (68 739 dollaria), Bitcoin on kamppaillut keskellä risk-off ilmapiiriä

Takaisinveto on ollut niin kovaa, että suurin osa tarjonnasta on tappiollisessa asemassa

Mikä matka Bitcoinilla oikein on ollut

Samalla kun suljemme vuoden 2022, juhlista on muodostunut kuitenkin useimmille painajainen. Sananmukaisesti useimmille. Koska suurin osa Bitcoin-tarjonnasta, joka tätä kirjoittaessani on 19,24 miljoonaa bitcoinia, on tappiollisessa asemassa.

Olen kirjoittanut tästä trendistä aiemmin , ja kuten yllä olevasta kaaviosta näkyy, olemme aiemmin nähneet yli 50 % tarjonnasta tappiollisessa asemassa. Mutta hengähdystauon jälkeen markkinat ovat jälleen laskeneet tietyn herran, nimeltä Bankman-Fried, paljastumisen jälkeen.

Mutta se on varsin järkyttävä tilasto, kun otetaan huomioon, että 2011–2021 vuosikymmenellä Bitcoin oli maailman parhaiten menestynyt omaisuusluokka. Se räjähti sentin murto-osista lähes 69 000 dollariin viime vuonna, ja teki monista ihmisistä hyvin, hyvin rikkaita.

Mutta kaikille pandemian aikana ostaneille tarina on todennäköisesti hyvin erilainen. Pidentämällä yllä olevaa kaaviota taaksepäin vuosikymmenen aikana, ylä- ja alamäet ovat ilmeisiä.

Bitcoinille ennennäkemätön makroympäristö

Yksi räikeä asia on se, että ensimmäistä kertaa Bitcoinin historiassa se kokee karhumarkkinat laajemmassa taloudessa.

Vuonna 2009 lanseerattu Bitcoin oli vuoteen 2022 asti nauttinut yhdestä taloushistorian pisimmistä ja räjähdysmäisimmistä nousumarkkinoista. Riskivarat nousivat kautta linjan pilviin, ja S&P 500:n tuotto oli 7-kertainen suuren finanssikriisin aikaisesta matalimmasta pisteestä vuoden 2022 alun tasolleen.

”Kryptovaluutta-alan skandaalit ja omalaatuiset riskit ovat olleet tänä vuonna moninaisia. Huolimatta kryptoalan kiihkeistä tapahtumista, jotka ovat epäilemättä pahentaneet tilannetta, Bitcoin on kuitenkin romahtanut laajemman makroympäristön vuoksi, mikä on tehnyt pilkkaa kaikista ajatuksista, joiden mukaan Bitcoin ei ole korkean riskin omaisuuserä”, sanoi CoinJournalin johtaja, Max Coupland, arvioidessaan Bitcoinin vuoden 2022 hintakehitystä.

Kun Bitcoinin hintatasoa verrataan S&P 500:aan, kaikki näyttää olevan kunnossa. On vain yksi juttu: rajasin kaavion vuoden 2022 alkuun.

Alla olevassa kaaviossa on sama kuvaaja – S&P 500 vastaan Bitcoin. Tällä kertaa se keskittyy vuoteen 2022, ja se osoittaa, että sekä osakemarkkinat että Bitcoin ovat romahtaneet.

”Bitcoin on korreloimaton” -tarina sai pisteen

Tietenkin kertomus, jonka mukaan Bitcoin ei korreloi, on täysin kuollut. Paitsi, että se on osoittautunut typeräksi harhaanjohtavaksi ajatteluksi, joka sai jotkut toteamaan, että Bitcoin on suoja inflaatiota vastaan.

Ei ole muuta tapaa sanoa sitä – Bitcoin on käynyt kauppaa kuin korkean riskin omaisuuserä.

Itse asiassa se on toiminut niin riskialttiina omaisuuseränä, että se oli vuosikymmenen 2011-2021 paras omaisuuserä, kun markkinat nousivat ja kaikki riskipääomat tuottivat valtavia voittoja, mutta nyt, kun koemme kääntöpuolen, se on toiminut huonommin kuin lähes mikään muu.

Se on vetäytynyt niin pahasti, että ne voitot, joiden ansiosta se voitti parhaiten tuottaneen omaisuuserän tittelin, eivät nyt riitä estämään sitä, että suurin osa tarjonnasta on sijoittajien hallussa tappiollisissa positioissa.

Jos käytät tietojamme, olisimme kiitollisia linkityksestä takaisin osoitteeseen https://coinjournal.net/fi. Työmme tunnustaminen linkin avulla auttaa meitä jatkossakin tarjoamaan sinulle data-analyysitutkimusta.

Tutkimusmenetelmät