Binancen toimitusjohtaja CZ ilmoitti, että pörssi luopuu FTT-osuuksistaan Alamedan ja FTX-suhteen paljastumisen jälkeen.

Alamedan 14,6 miljardin dollarin omaisuus on 40 % FTT:stä, joka on FTX:n alkuperäinen token

Alamedan 8 miljardin dollarin veloista on vain vähän tietoa

Bankman-Fried perusti Alamedan ja FTX:n, mutta on puolustanut eturistiriitaa.

Finanssitransaktioveron määrä on alhainen – epälikviditeetti estäisi Alamedan myymästä finanssitransaktioveroaan

Alameda on tarjoutunut ostavansa CZ:n FTT:n hintaan 22 dollaria per token, koska myyntipaine kasvaa.

CZ sanoo, että myynti kestää kuukausia

Kysymykseni on, miksi krypto käy uudelleen läpi tämän?

Elämme lohkoketjumaailmassa, kuinka vaikeaa on laittaa tämä kaikki lohkoketjuun?

Ei taas.

Kun kryptosijoittajilla on edelleen PTSD kesän tartuntataudista, kun näennäisesti puolet alasta meni puppeliksi, nyt tuntuu kuin déjà vu. Ja kuka olisi tällä kertaa roiston roolissa, kuin FTX, oletettu valkoinen ritari, joka oli tullut pelastamaan tilanteen viime hetken pelastustarjouksillaan Celsius- ja BlockFi-yrityksille.

Mitä tapahtui?

Binance auttoi aikoinaan – ja krypto-termeillä vain pari vuotta sitten – haudottamaan FTX:ää, joka on nykyään suurin kilpailija.

He poistuivat osakepositiosta viime vuonna ja saivat 2,1 miljardia dollaria siististä sijoituksestaan. Mutta tätä ei maksettu käteisellä, vaan he saivat maksun jakautumisen stablecoin BUSD:n ja, mikä tärkeintä, FTX:n alkuperäisen tokenin, FTT:n välillä.

Ongelma keskittyy FTT-tokenilla suoritettuun maksuun. CZ, Binancen toimitusjohtaja, ilmoitti Twitterissä, että ”äskettäin julkisuuteen tulleiden paljastusten vuoksi olemme päättäneet lakkauttaa kaikki jäljellä olevat FTT:t kirjoissamme”.

Hän lisäsi, että ”yritämme tehdä sen tavalla, joka minimoi markkinavaikutuksen. Markkinatilanteen ja rajallisen likviditeetin vuoksi odotamme, että tämä kestää muutaman kuukauden.

As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Mitä paljastuksia FTX:stä on saatu?

CZ:n ilmoitus on vastaus CoinDeskin tarinaan kauppayhtiö Alameda Researchin taseesta.

Alameda on (eräänlainen) FTX:n sisaryritys, vaikka yksityiskohdat ovatkin hieman hämärämpiä. Hedge-rahaston/kaupankäyntiyrityksen perusti Sam Bankman-Fried, sama Sam, joka johtaa FTX:ää ja joka on jo pitkään pohtinut näiden kahden yrityksen välistä eturistiriitaa koskevia kysymyksiä.

Pörssit elävät ja kuolevat likviditeettinsä ansiosta, ja se on vaikein asia saavuttaa uutta pörssiä perustettaessa. Kauppiaat seuraavat likviditeettiä, mutta jos likviditeetti on nolla, kauppiaita ei saada. Ja määritelmän mukaan likviditeetti tulee vain kauppiailta. Kyseessä on siis eräänlainen perverssi kana-muna-ongelma.

Bankman-Fried ratkaisi tämän ngelman ohjaamalla Alamedan kauppoja FTX:n kautta, mikä lisäsi likviditeettiä. Pian FTX lähti kilpailuihin, ja sen kasvu oli ilmiömäistä (julkaistiin vain kolme vuotta sitten, kun Bankman-Fried ryntäsi parikymppisenä miljardööriklubiin).

Eturistiriitaa koskevat kysymykset keskittyvät siihen, mitä tietoa Alameda näkee markkinoilla, mitä tavalliset treidaajat eivät näe. Bankman-Fried on väistänyt tätä, mutta tosiasia on, että Alameda on yksi suurimmista likviditeetin tarjoajista pörssissä ja käy aktiivisesti kauppaa asiakkaita vastaan. Jos kaikki on rehellistä, eturistiriita on silti helppo havaita.

Alameda is a liquidity provider on FTX but their account is just like everyone else's. Alameda's incentive is just for FTX to do as well as possible; by far the dominant factor is helping to make the trading experience as good as possible. — SBF (@SBF_FTX) July 31, 2019

Mutta näiden kahden välillä on muitakin sotkuisia juonteja. Vaikka ne ”ovat kaksi erillistä yritystä”, CoinDesk ilmoitti, että ”jaosto hajoaa keskeisessä paikassa: Alamedan taseessa CoinDeskin tarkastaman yksityisen rahoitusasiakirjan mukaan”.

Alamedan varat olivat 30. kesäkuuta yhteensä 14,6 miljardia dollaria, josta 3,66 miljardia dollaria oli ”lukitsematonta transaktiomaksua” ja 2,16 miljardia dollaria ”FTT-vakuuksia”. Kartoin alla omaisuuserittelyn, joka sisältää suuren annoksen Solanaa, kryptovaluuttaa, johon Sam Bankman-Fried oli varhainen sijoittaja ja joka on edelleen äänekäs kannattaja.

On selvää, että se on melko huolestuttava tase tiiviisti korreloivista instrumenteista. Mutta se on todella FTT-tunnus, joka erottuu joukosta, sillä sen osuus on huikeat 40 % (lukittujen ja lukitsemattomien allokaatioiden välillä). FTT on loppujen lopuksi FTX:n luoma tunnus.

Kuinka huolestuttava FTX-tokenin tilanne on?

Se ei johdu vain yrityksen välisistä insestillisistä siteistä eikä siitä, että FTX painettiin tyhjästä ja se kattaa nyt 40 prosenttia taseesta. Koska tässäkin on likviditeettiongelma.

Tätä kirjoittaessani FTT-tokenin markkina-arvo on 3 miljardia dollaria (CoinMarketCapin mukaan) ja täysin laimennettu markkina-arvo on 7,9 miljardia dollaria. Ja nyt näet ongelman – Alamedalla on hallussaan 3,7 miljardia dollaria tuosta markkina-arvosta ja lisäksi 2,2 miljardia dollaria ”FTT-vakuutta” – josta teoriasi on yhtä hyvä kuin minun, koska minulla ei ole aavistustakaan, mitä se tarkoittaa.

Muut CoinDesk-raportissa mainitut varat eivät myöskään tukahduta huolta. SRM on yksi, joka on serumin hajautetun pörssin alkuperäinen token, jonka perusti, arvasitkin, Sam Bankman-Friedin.

Mainitakseni kolme muuta tokenia – MAPS, OXY ja FIDA. En teeskentele tietäväni niistä paljoa, mutta se jo sinänsä tiivistää ongelman. Nämä ovat jälleen erittäin epälikvidejä – paljon enemmän kuin finanssitransaktiovero.

Ja niin, suuri kysymys viittaa vastuisiin. FTX:n taseessa on velkoja yhteensä 8 miljardia dollaria, josta 7,4 miljardia dollaria on lainoja. En löytänyt niistä enempää tietoa, mutta ei ole epäilystäkään siitä, että tämä luku on huolestuttava verrattuna edellä analysoituun epälikvidien omaisuuspuoleen.

On syytä mainita, että finanssitransaktiovero on mainittu velkojen joukossa. Tämä lieventäisi pelkoa huomattavasti, koska sama ongelma ”haamuomaisuudesta” voisi silloin koskea velkapuolta.

Mutta meillä ei ole aavistustakaan, missä suurin osa veloista on määräisiä. Vaikka en hetkeäkään usko, että Alameda voisi olla maksukyvytön, tuomiopäivän skenaario on velkapuoli täynnä fiatia, koska omaisuuspuolta ei yksinkertaisesti voida likvidoida velkojen kattamiseksi. Voidaan väittää, että se on virheellisesti liioiteltu, kun otetaan huomioon siteet FTX:ään ja se, että FTT voidaan tulostaa tyhjästä ja sillä on niin alhainen likviditeetti.

Tuo kaavio kertoo kaiken. Päivittäinen volyymi viimeisen 6 kuukauden aikana on keskimäärin 25 miljoonaa dollaria, ennen tämän viikon nousua, kun tämä tarina on alkanut saada lähetysaikaa. Ei yksinkertaisesti ole mahdollista, että Alameda pystyisi likvidoimaan merkittävää osaa finanssitransaktioveron omistuksistaan ilman markkinahintaa. Siksi sen omaisuus paperilla ylittää huomattavasti sen arvoa tosielämässä.

Mitä sitten tapahtuu, kun Binance myy?

Joten CZ on peloissaan FTT-tokenin ympärillä olevista paljastuksista. Taustalla olevan arvon havaittu puute on yksi asia, mutta sen luominen tyhjästä ja sen käyttäminen taseiden tukemiseen on toinen asia. Joten myyntimääräys tulee.

Mielenkiintoista on, että CZ antoi salaperäisen twiitin, että ”emme tue ihmisiä, jotka lobbaavat muita alan toimijoita vastaan selkänsä takana”, mikä viittaa siihen, että asiaan liittyy enemmän kuin huoli Alamedan ja FTX:n suhteesta.

Liquidating our FTT is just post-exit risk management, learning from LUNA. We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Ja vaikka emme tiedä, kuinka paljon Binancen 2,1 miljardin dollarin osakemaksusta FTX:ltä on BUSD- ja FTT-määräisiä, ei ole epäilystäkään siitä, että se on huomattava verrattuna markkinoiden likviditeettikaupankäyntiin – huhuttujen 500 miljoonan dollarin kokonaissumman vuoksi.

Tästä syystä Alamedan toimitusjohtaja, Caroline Ellison, tarjoutui ostamaan CZ:n koko FTT-pussin hintaan 22 dollaria per token. Tätä kirjoitettaessa markkinahinta on 22,20 dollaria. CZ oli tunnustanut likviditeettitilanteen osoitteessa https://twitter.com/carolinecapital/status/1589287457975304193, ja myyntitoimeksiannon toteuttaminen kestäisi useita kuukausia.

@cz_binance if you're looking to minimize the market impact on your FTT sales, Alameda will happily buy it all from you today at $22! — Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022

Hän oli myös aiemmin halunnut selventää, että CoinDesk-raportissa viitattu tase oli epätäydellinen, vaikka tämä ei saanut CZ:tä luopumaan myynnistä.

Ajatukseni

Kuten yleensä, tässä on turhauttavaa epäselvyyttä.

Ellisonin kommentit, joiden mukaan tase on epätäydellinen, osoittavat tämän. Mutta sallikaa minun kysyä tätä – miksi lohkoketjulle rakennetulla toimialalla on niin usein ongelmia läpinäkyvyyden kanssa? Miksi emme voi saada nämä suuret pelaajat esittelemään omistustaan ja taseitaan ketjussa kaikkien nähtäväksi?

Näimme saman Terra-fiaskon aikana, kun kukaan ei ollut varma Luna-säätiön vartijan pääomasta, joka käytti Bitcoinia epätoivoisesti puolustaakseen romahtavaa tappia.

Ja taas – myös déjà vu täällä – koko juttu on insestillisempi kuin Lannisterien perheen kokoontuminen. FTX:n lanseeraama Alameda omistaa FTT-tokeneja, johon sijoitti FTT:ssä maksettu Binance. Ulkopuolelta katsottuna tämä on hulluutta.

Sama oli Three Arrows Capitalin kanssa, jolla oli Luna. Ja BlockFi oli myös altistunut. Ja sitten Celsius ja Voyager Digital. Ja lista jatkuu. He kaikki kohtasivat toisiaan, Terraa ja Bitcoinia – ikävää alaspäin suuntautuvaa kierrettä, joka putosi kuin korttitalo.

En usko, että näin on tässä. FTX näyttää hyvältä ja uskon, että Alamedalla on ankkoja peräkkäin. Mutta yllä olevat tiedot ovat huolestuttavia, ja on naurettavaa, että joudun edes spekuloimaan tällä. Puhumattakaan sotkeutunut linkki näiden kahden välillä on epäterveellinen kaikille osapuolille.

Tämä on vain arvaus. Meillä ei tietenkään ole tietoa Alamedan taseen velkapuolelta. Jos se on 8 miljardia dollaria fiatista, siinä voi olla ongelma. Mutta jälleen kerran, emme tiedä.

Tämä on krypto, joten miksi emme voi vain kiinnittää sitä lohkoketjuun ja lakata tarvitsemasta mielipidettä siitä Internetissä? Olemme nähneet tämän elokuvan liian monta kertaa ja se alkaa väsyttää.