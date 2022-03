Keskiviikkona yli 8 %:n nousun jälkeen, Bitcoin on jälleen pudonnut ja sen jälkeen myös suurin osa suosituista kryptovaluutoista. Bitcoin on nostanut voimakkaan nousutrendin noin viime viikolla, jolloin se oli noussut yli 42 000 dollarin eilen ennen kuin taulukot kääntyivät ja nostivat sen noin 39 000 dollariin kirjoittamishetkellä.

Ethereum, markkina-arvolla mitattuna toiseksi suurin kryptovaluutta, on jälleen seurannut perässä sukellusta, ja sen kauppa käy nyt noin 2 500 dollarilla. Karhumarkkinat ovat vaikuttaneet useimpiin 100:n parhaan kolikon joukossa; joista suurin osa on noussut pilviin viime päivinä.

Tässä artikkelissa aiomme tarkastella, mikä aiheuttaa kovat vuorovedet kryptomarkkinoilla? Miksi se kaatuu aina, kun se yrittää tehdä paluun?

Miksi Bitcoin ja suurin osa kolikoista ovat pudonneet tänään?

Suurin syy tämän päivän kryptomarkkinoiden romahdukseen on jatkuva konflikti Venäjän ja Ukrainan välillä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan näyttää kantavan raskaan taakan vain osakemarkkinoille, mutta myös digitaalisille resursseille, kuten Bitcoinille (BTC).

Vaikka jotkut analyytikot, kuten Mark Mobius, väittävät, että Itä-Euroopan konflikti on todennäköisesti auttanut bitcoinia pysymään vahvana, tosiasia on, että kryptomarkkinat voivat olla menossa suureen pudotukseen, jos konflikti jatkuu. Ja se on ilmeistä siitä, miten markkinat ovat käyttäytyneet.

Bidenin toimeenpanomääräyksen lyhytaikainen vaikutus

Tosiasia on, että viimeaikainen lyhytaikainen nousutrendi johtui Yhdysvaltojen presidentin, Joe Bidenin, paljon odotetusta toimeenpanomääräyksestä. Heti toimeenpanomääräyksen allekirjoittamisen jälkeen kesti vain muutama tunti, ennen kuin uutisen vaikutus haihtui jättäen markkinat Venäjän ja Ukrainan sodan aiheuttamien häikäilemättömien karhujoukkojen armoille.

Sodan pahenemisen uhka uhkaa kryptomarkkinoita entisestään, koska sijoittajat joko vetävät rahojaan kokonaan ulos tai pitävät taukoa riskipohjaisten omaisuuserien, kuten Bitcoinien, ostamisesta peläten, että omaisuus kaatuu.

Berkshire Hathawayn Warren Buffett varoitti, että ei ole viisasta ostaa Bitcoineja sodan aikana ja suurin osa sijoittajista näyttää ostavan neuvoja. Meneillään olevan konfliktin tulevaisuuteen liittyy myös epävarmuustekijöitä, sillä enemmistö kysyy itseltään, minkä kannan USA:n, Britannian, Saksan, Ranskan ja Kiinan kaltaiset valtiot ottavat, jos Venäjä tehostaa hyökkäyksiä.