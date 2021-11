The Sandboxin live-hinta on tänään 2,64 dollaria ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 1,6 miljardia dollaria. SAND on suosittuun peliin perustuva tunnus. Täältä voit ostaa sitä tänään.

Sandbox on blockchain-pohjainen virtuaalimaailma, jonka avulla käyttäjät voivat luoda, rakentaa, ostaa ja myydä digitaalista omaisuutta pelin muodossa. Yhdistämällä hajautettujen autonomisten organisaatioiden (DAO) ja non-fungible tokenien (NFT-rahakkeiden) voimat, Sandbox luo hajautetun alustan kukoistavalle peliyhteisölle.

SAND:iin sijoittaminen voi olla kannattavaa, ja saatat olla enemmän kuin halukas, jos olet kyseisen pelin fani. On tärkeää käyttää hyvää harkintaa jokaisen sijoituksen yhteydessä.

Wallet Investorin mukaan, Sandboxin hinta voi nousta 3,5 dollariin vuoden aikana. Lisäksi pitkän aikavälin tuottopotentiaalin arvioidaan olevan 33 % vuodessa.

