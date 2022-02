Historiallisesti kokonaisuuksiin mukautettua lepovirtaa on käytetty merkitsemään mahdollisia hintapohjia Bitcoin-markkinoilla

Bitcoin kamppailee edelleen myyntipaineiden kanssa sen jälkeen, kun se on pudonnut alle 40 000 dollarin, kun viimeaikainen pomppiminen hiipui lähelle 39 000 dollaria. Torstain laskusuhdanne painoi sen jälleen alle 37 000 dollarin.

Will Clemente, suosittu analyytikko, joka isännöi Bitcoin Intelligence -podcastia ja kirjoittaa uutiskirjeen yli 70 000 sijoittajalle, uskoo, että nykyiset hintatasot asettavat BTC:n asemaan, jolla on mahdollisesti valtava palautusliike.

Analyytikon mukaan digitaalinen vertailukohde käy kauppaa historian neljänneksi ylimyydyimmällä tasolla.

Mitä mittaria hän katsoo indikaattorina mahdollisesta nousun kääntymisestä? Hän viittaa Bitcoinin entiteettisovitettuun lepotilavirtaan (entity-adjusted dormancy flow).

"Bitcoin on tällä hetkellä neljänneksi ylimyydyin historiansa lepotilavirtauksen mukaan. Dollarin kustannusten keskiarvon korottaminen tälle alueelle on luultavasti paras lähestymistapa pitkäaikaiselle sijoittajalle", hän twiittasi.

Bitcoin is currently the 4th most oversold in its history according to dormancy flow.

Dollar-cost averaging more heavily into this area is probably the best approach for the long-term investor. pic.twitter.com/5c2irfOL5L

— Will Clemente (@WClementeIII) January 31, 2022