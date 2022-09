Samaisena päivänä viime viikolla Ethereum sai päätökseen kryptovaluuttojen historian suurimman ohjelmistopäivityksen, kun yhdistäminen vihdoin tapahtui. Kaikki tuli ja meni mutkattomasti, juuri niin kuin oli tarkoitettukin.

Myöhemmin kuluneen viikon aikana Ethereum on kuitenkin menettänyt 12 % arvostaan.

Jerome Powell siirtää markkinoita

Se osoittaa, että edes niin suuri tapahtuma kuin Ethereumin yhdistyminen ei riitä voittamaan markkinoita todella hallitsevaa makrotilannetta. Ja makrotilanteella tarkoitan sitä, miten Jerome Powell ja Yhdysvaltojen keskuspankki reagoivat siihen.

Yhdysvaltojen keskuspankki on ilmoittanut uudesta 75 bps:n koronnostosta, jota suurelta osin vauhditti viime viikon pettymys inflaatiolukuihin. Viesti markkinoille on nyt hyvin selvä: koronnostot jatkuvat kovaa ja nopeaa, kunnes inflaatio on hillitty.

Ja jos aiemmin oli epäilystäkään, niin nyt ei varmasti ole: kryptovaluutta seuraa näitä koronnousuja.

Miksi korot säätelevät kryptohintoja?

Krypto on edelleen hyvin korkean riskin omaava ala kuin vain mahdollista. Mitä pidemmälle riskispektrissä siirryt, sitä epävakaampia liikkeet ovat – sekä ylöspäin että alaspäin.

Yhdysvaltojen koronnostot tekevät lainaamisesta ja sijoittamisesta kalliimpaa, mikä auttaa vetämään likviditeettiä pois taloudesta. Tämä hidastaa inflaatiota ja uhkaa samalla taantumaa, jota Fed yrittää samalla hillitä.

Osakkeet ovat tämän seurauksena laskeneet, erityisesti nopean kasvun omaavat sekä teknologiaosakkeet, joiden tulevaisuuden kassavirrat ovat perinteisesti hinnoiteltu nykyistä korkeammalle. Jos kyseiset alennetut korot nousevat, yritysten arvo on nykyään alhaisempi, ja näin ollen osakekurssi laskee.

Kryptoala ei ole inflaatiosuojausta koskevista monista kertomuksista huolimatta vielä valmis. Korrelaatio osakemarkkinoiden ja krypton välillä on huima, ja ne ovat liikkuneet rinnakkain.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Olen kirjoittanut tästä paljon viime aikoina. Vaikka uskon Bitcoiniin pitkällä aikavälillä, en voi kiertää sitä tosiasiaa, että lyhyellä aikavälillä hintatoiminta on makrolähtöistä.

Henkilökohtaisesti olen erittäin negatiivinen talouden suunnan suhteen ja uskon, että talvi voi olla todella ruma. Jos tämä ennuste toteutuu, Bitcoin seuraa muun markkinoiden laskua.

Kriiseissä korrelaatiot menevät yhdeksi, koska laatu on pakollinen kaikkialla. Sijoittajat myyvät riskialttiita omaisuutta ja kerääntyvät turvasatamaan. Tämä on osa syy siihen, miksi dollari on niin vahva, koska sitä pidetään turvallisimpana sijoituskohteena.

Se on malli, jonka olemme nähneet yhä uudelleen aiempina laman aikoina. Kryptolle tämä onkin ensimmäinen makrotaloudellinen taantuma, jonka se on kokenut lyhyen historiansa aikana. Ja juuri nyt, jopa yhdistymisen kaltaisten positiivisten tapahtumien kanssa, talouden laajemmat liikkeet ovat ainoa asia, jolla on merkitystä krypton hintatoiminnalle.