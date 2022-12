Tämän vuoksi Metacade (MCADE) eroaa muista kolikoista, TRON (TRX) mukaan lukien

Uusi Web3-peliprojekti, Metacade, on herättänyt paljon huomiota. Viime aikoina jotkut ovat ihmetelleet, mitä eroa Metacaden ja muiden projektien, kuten TRON:in, välillä ylipäätään on. Tässä artikkelissa selvitetään näiden kahden eroja sekä sitä, miksi Metacade saattaa olla sijoituskohteena kannattavampi kuin TRON.

Mikä on Metacade (MCADE)?

Metacade on Web3-yhteisön keskus, josta on tullut foorumi kaikelle play-to-earn -pelaamiseen liittyvään. Siellä on mahdollista luoda yhteyksiä samanhenkisiin pelaajiin ja kryptosijoittajiin, uppoutua GameFi:n maailmaan ja tutustua moniin mahdollisuuksiin ansaita pelaamalla suosikkipelejäsi.

Metacade on ainutlaatuinen, niin sanottu yhden pysäkin ratkaisu, joka on suunniteltu pelaamisen tulevaisuutta silmällä pitäen. Metacaden takana oleva tiimi pyrkii hyödyntämään yhteisölähtöisten Web3-pelialustojen markkinoilla tällä hetkellä vallitsevaa aukkoa. Tätä varten he tarjoavat useita arvokkaita ominaisuuksia, jotka todennäköisesti houkuttelevat tuhansia pelaajia, jotka etsivät Web3:sta itselleen tukikohtaa

Alustalta löytyy muun muassa arvosteluja, pistetaulukoita, omia foorumeita, reaaliaikainen chat sekä alan asiantuntijoiden jakamat kuumimmat GameFi-alphat. Metacade järjestää myös usein turnauksia, joissa voit voittaa MCADE-tokeneita kilpailemalla eksklusiivisissa ja klassisissa peleissä alustan virtuaalisessa pelihallissa.

Metacaden visio tähtää kuitenkin paljon näitä ominaisuuksia pidemmälle. Sen tavoitteena on tulla maailman ensimmäiseksi pelaajien omistamaksi virtuaaliseksi pelihalliksi, joka tuottaa joitakin markkinoiden parhaista pelattavista peleistä – tästä lisää pian.

Mikä tekee Metacadesta (MCADE) niin ainutlaatuisen?

Metacaden filosofian ytimessä on käyttäjän arvon maksimointi. Tällä hetkellä pelialaa sanelevat miljardien dollarien pelistudiot, jotka asettavat osakkeenomistajien edut pelaajien etujen edelle. Tämä on johtanut siihen, että EA:n, Epic Gamesin ja Activision Blizzardin kaltaiset yritykset tuottavat suurimman osan pelattavista peleistä. Jos olet harrastanut pelaamista viime vuosina, saatat tietää, että nämä pelit ovat usein täynnä bugeja, maksullisia mekanismeja ja mikrotransaktioita.

Sen sijaan, että Metacade ottaisi kaiken hyödyn eikä antaisi mitään takaisin, se pyrkii palauttamaan pelaamisen takaisin pelaajien käsiin. Siksi se esimerkiksi maksaa MCADE-tokeneita kaikille, jotka julkaisevat arvosteluja, alfoja tai muuta hyödyllistä sisältöä. Vuonna 2024 Metacade avaa työpaikka- ja keikkaportaalinsa, josta voi löytää mahdollisuuksia työskennellä ja muokata pelialaa paremmaksi. Mikä tärkeintä, Metacadella on kunnianhimoinen tavoite rahoittaa seuraava play-to-earn-pelien aalto Metagranttien avulla.

Metagranttien myötä MCADE:n haltijat voivat osallistua suoraan pelien alulle panoon, sillä yhteisö voi päättää, mitkä pelit saavat rahoitusta. Jokaisessa Metagrant-kilpailussa kehittäjät lisäävät ideansa yhteisön äänestettäväksi. Eniten ääniä saanut projekti saa rahoitusta Metacaden kassasta. Kehittäjät voivat jopa käyttää Metacaden omaa testausympäristöä saadakseen reaaliaikaista palautetta peleistään! Kun kehitystyö on saatu päätökseen, valmis peli lisätään Metacaden virtuaaliseen pelihalliin, jonka jälkeen siitä pääsevät nauttimaan kaikki.

Kuten mainittiin, Metacaden tavoitteena on olla maailman ensimmäinen pelaajien omistama virtuaalinen pelihalli. Tämän vision toteuttamiseksi Metacadesta on tarkoitus tulla hajautettu itsenäinen organisaatio (DAO) , kun sen kehitys on saatu päätökseen. Tässä vaiheessa yhteisön jäsenet nousevat johtotehtäviin, ja MCADE:n haltijat pääsevät äänestämään kriittisistä päätöksistä, kuten uusista ominaisuuksista, kumppanuuksista, tokenomiikasta ja monesta muusta.

Mikä on TRON (TRX)?

TRON on avoimen lähdekoodin lohkoketju, jonka tavoitteena on tarjota hajautetun verkon tarvitsema kriittinen infrastruktuuri. Se perustettiin vuonna 2017, jotta fanit voisivat palkita suosikkisisällöntuottajiaan suoraan ilman, että keskitetty yritys, kuten Google tai Facebook, olisi tilanteessa osallisena. Nykyään TRON on kehittynyt älysopimusalustaksi, joka kilpailee suositumpien ratkaisujen, kuten Ethereumin tai BNB Chainin kanssa hajautettujen sovellusten (dApps) ja DeFi-projektien isännöinnistä.

TRX on TRON-kryptoekosysteemin natiivi token, ja sitä käytetään transaktioissa koko verkossa. Esimerkiksi sisällöntuottajat saavat TRX:ää katsojiltaan, kun taas SunSwapia eli TRON:n varaan rakennettua hajautettua pörssiä käyttävät tarvitsevat jonkin verran TRX:ää kaasumaksuja varten. Sitä käytetään myös TRON DAO:n hallintotokenina, jonka avulla TRX:n haltijat voivat äänestää verkkoon tehtävistä muutoksista.

Alhaiset transaktiomaksut ja verkon nopeus ovat syynä siihen, miksi TRONin kannattajat suosittelevat kehittäjille projektiensa rakentamista sen varaan. TRON on kuitenkin saanut vuosien varrella osansa kritiikistä, joka on koskenut sekä väitteitä varastetusta koodista että tokenien keskittämiseen liittyviä huolenaiheita.

Merkittävimmät erot Metacaden (MCADE) ja TRON:n välillä (TRX)

TRON on etupäässä älysopimusalusta

Ensimmäisenä keskeisenä eroavaisuutena Metacaden ja TRON:n välillä on mainittava niiden toiminnot. TRON on ensisijaisesti älykkäiden sopimusten alusta, joka on tarkoitettu kehittäjille hajautettujen sovellusten rakentamiseen. Metacade puolestaan on yhteisöllinen keskus, jonka avulla pelaajat voivat uppoutua Web3-kulttuuriin, pelaamiseen ja kryptoiluun samanhenkisten kanssa, eikä se tarjoa älysopimusominaisuuksia.

TRONin tokenin jakelu on hyvin keskitettyä

TRONin arvostelijat, yhtiön entinen teknologiajohtaja Lucien Chen mukaan lukien, ovat todenneet verkon kärsivän mittavasta keskittämisestä ja väittäneet, että suurin osa ”superedustavista” solmuista on jollain tavalla TRON:n hallinnassa. Näin TRON voisi tehokkaasti hallita ketjun hallintoa, vaikka TRON:n perustaja Justin Sun kiistääkin tämän väitteen.

Kiistatonta on kuitenkin se, että TRX:n tokenien jakelu kärsii keskittämisen puutteesta. TRX-tokeneista hieman yli 29 % on kolmen pörssin ulkopuolisen lompakon hallussa, ja sadan suurimman TRX:n haltijan osuus kiertävästä tarjonnasta on 44,06 % ( CoinCarp ).

Kun tätä vertaa Metacadeen, joka lanseeraa 70 %: tokeneistaan presale-vaiheessaan. VC-jakoa ei ole, ja tokenit myydään yhdeksässä vaiheessa jakelun tasoittamiseksi. Loput 30 % käytetään kehitykseen, hajautetun pörssin likviditeettiin, markkinointiin ja kilpailuihin.

TRON:lla runsaasti kilpailijoita

TRON on vain yksi kymmenistä älykkäistä sopimusalustoista, jotka kilpailevat Ethereumin syrjäyttämisestä – ja on olemassa monia paljon parempiakin projekteja. Esimerkiksi Solana tarjoaa huomattavasti suurempia nopeuksia kuin TRON. Binance Coin pyörittää BNB-ketjua, joka on paljon suositumpi vaihtoehto kehittäjille, jotka haluavat rakentaa hajautettuja sovelluksia.

Tämä asia käy hyvin ilmi tarkasteltaessa TRON:n DeFi-lukuja. Marraskuussa 2022 kaikissa DeFi-projekteissa lukituista 49,43 miljardista dollarista arviolta 4,3 miljardia dollaria on lukittu TRON:in ( DeFiLlama ). Ethereumilla on hallussaan peräti 28,49 miljardia dollaria, kun taas BNB Chainilla on hallussaan 6,46 miljardia dollaria. TRON tulee tuskin koskaan saavuttamaan Ethereumia tai Binance Coinia, koska ne ovat paljon arvostetumpia kryptoalalla. Yksinkertaisesti sanottuna TRON näyttää jäävän keskikastiin.

Metacadella sen sijaan on hyvin vähän kilpailua. Koska GameFi on yksi uusimmista trendeistä kryptoavaruudessa, Metacadella on ensimmäisenä toimijana etu ainoana Web3-peliyhteisön keskuksena. Vaikka jäljittelijöitä saattaa ilmaantua myöhemmin, Metacade on todennäköisesti jo tässä vaiheessa luonut ympärilleen uskollisen fanijoukon.

TRON:iin kohdistuvat plagiointiväitteet

Yksi suurimmista TRON:a kohtaan esitetyistä kritiikeistä ovat väitteet, joiden mukaan suuri osa sen white paperista ja protokollista on peräisin muista hankkeista. Protocol Labsin toimitusjohtaja Juan Benet väitti, että white paper oli ”valtaosin kopioitu” , mukaan lukien laajat osiot hänen projektinsa white paperista. Vaikka sitä ei oltukaan kopioitu sanasta sanaan, merkittävä osa sisällöstä, sanastosta ja rakenteesta oli kopioitu Protocol Labsin laatimista asiakirjoista. Justin Sunin mukaan kyseessä oli virhe, joka tehtiin käännettäessä alkuperäisestä kiinalaisesta asiakirjasta englanninkieliseen, mutta kiinankielisen version tarkistuksissa havaittiin, että myös sitä oli plagioitu.

Lisäksi tutkijat havaitsivat , että suuri osa TRON:n koodista oli kopioitu muista projekteista, kuten Ethereumista. Tiettyjä osia oli muutettu koodin alkuperän hämärtämiseksi, eivätkä viittaukset olleet asianmukaisia. Sitä vastoin Metacaden white paper on plagioimaton, ja siinä olevat ideat, sisältö ja ulkoasu ovat alkuperäisiä. On liian aikaista sanoa, onko sen koodia plagioitu, koska hanketta kehitetään vielä, mutta on epätodennäköistä, että Metacade vaarantaisi maineensa tässä vaiheessa tekemällä jotain tämänkaltaista.

TRON:n perustajaa pidetään ristiriitaisena

Sen lisäksi, että Justin Sunia on syytetty toisten töiden varastamisesta, hän on joutunut viime vuosina suurennuslasin alle monessa muussakin yhteydessä. Justin Sun on ollut kryptoalan kiistelty hahmo, joka on ilmoittanut virheellisesti yhteistyöstä Liverpoolin jalkapalloseuran kanssa ja vetäytynyt lounaalta Warren Buffetin kanssa munuaiskivien takia, mutta jonka jälkeen hänet on päivää myöhemmin nähty naureskelemassa ja vitsailemassa livestriimauksen aikana.

Vuoden 2022 alussa The Verge julkaisi jymyuutisen , jossa väitettiin, että Sun oli henkilökohtaisesti osallistunut sisäpiirikauppaan ja TRX:n hinnan manipulointiin, ilmeisesti pumppaamalla hintoja ylöspäin yhdessä niin sanottujen valaiden kanssa, jotta hän voisi sitten myydä ne suurella voitolla. Artikkelissa käsitellään edelleen epäselviä liiketoimia Poloniexin kanssa, veronkiertomahdollisuuksia ja suoranaista varkautta. Väitteet perustuvat 15:n Sunin nykyisen ja entisen työntekijän kertomuksiin sekä ”satoihin sivuihin vuotaneita asiakirjoja”.

Metacaden tiimillä on paljon parempi maine. “Metaheadseillä”, kuten heihin Metacaden white paperissa viitataan, on täysin puhdas historia ja he ovat kauttaaltaan doksattuja. Osoittaakseen sitoutumisensa avoimuuteen ha rehellisyyteen, he ovat jopa hakeneet sertifiointia CoinSniperilta ja Certikiltä.

Metacade (MCADE) vaikuttaa houkuttelevammalta kuin TRON (TRX)

Kuten voidaan huomata, ovat TRON ja Metacade varsin erilaisia keskenään. TRON on ollut kiistanalainen jo vuosikausia, eikä siinä rehellisesti sanottuna ole juuri mitään hyvää. Monenlaiset ongelmat kuin kova kilpailu, keskitetty tokenin jakelu ja plagiointiväitteet karkottavat todennäköisesti monet potentiaaliset sijoittajat pois TRON:n ääreltä, sillä markkinoilla on yksinkertaisesti paljon lupaavampia tokeneita, joilla ei ole mitään näistä ongelmista.

Metacade tekee näihin sijoittajiin todennäköisesti vaikutuksen. Vahvan arvolupauksen, vähäisen kilpailun ja yhteisölähtöisen lähestymistavan ansiosta Metacadella on erinomaiset edellytykset päihittää TRON tulevina vuosina. Kun tähän yhdistetään se, että Metacade on ensimmäinen toimija nopeasti kasvavalla toimialalla ja että sen token on nyt myynnissä presalessa, vaikuttaa se erinomaiselta sijoitusmahdollisuudelta.

Uskotko, että Metacade saattaa hyvinkin nopeasti nousta play-to-earn-pelaamisen johtavaksi toimijaksi? Silloin sinun kannattaa tutustua Metacaden presaleen mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Saat nimittäin sitä enemmän MCADE:a, mitä aikaisemmin ostat. Esimerkiksi presalen ensimmäisessä vaiheessa voi saada 125 MCADE:a yhdellä dollarilla. Kahdeksannessa vaiheessa saa enää vain 50 MCADE:a yhdellä dollarilla.

Tämä tarkoittaa, että MCADE-tuoton voi mahdollisesti jopa yli kaksinkertaistaa yksinkertaisesti olemalla yksi tämän jännittävän uuden projektin varhaisimmista sijoittajista! Jos olet harkinnut TRON:in sijoittamista, mieti uudemman kerran – Metacade voi nimittäin olla paljon parempi sijoitus.