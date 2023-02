Pääkohdat

Kryptopankkien paras tammikuu lähes vuosikymmeneen

68 % Bitcoin-tarjonnasta voitolla, kun tammikuun alussa vastaava luku oli 50 %

Bitcoinin ja riskivarojen välinen korrelaatio on lähellä kaikkien aikojen huippua, ja Yhdysvaltain keskuspankin korkopolitiikka on edelleen avainasemassa

On tärkeää juhlia voittoja, vai mitä? Ja huh, kryptosijoittajat todellakin kaipasivat voittoa. Konkurssien, pidätysten, irtisanomisten ja punaisten kaavioiden täyttämän vuoden jälkeen uusi vuosi on alkanut mukavasti.

Itse asiassa tammikuu on krypton paras kuukausi sitten vuoden 2013. Tarkastellaanpas lisää ja katsotaan yhteenvetotilastoja kuukaudesta, ja mitä saamme selville, kun käännämme sivun helmikuuhun.

Rahoitusprosentti positiivinen

Bitcoin avasi kuukauden 16 600 dollarilla ja päätti tammikuun kaupankäynnin 23 100 dollarilla (39 prosentin nousulla).

Rahoituskorko on hinta, jonka treidaajat maksavat joko pitkästä tai lyhyestä omaisuudesta futuurimarkkinoilla. Jos rahoitusaste on positiivinen, se tarkoittaa, että pitkät kaupat ovat hallitsevia ja pitkäksi treidaavat maksavat lyhyeksi treidaaville positioista. Tämä pätee myös päinvastoin, mikä tarkoittaa, että negatiivinen rahoituskorko tarkoittaa, että lyhyeksi treidaavat maksavat pitkäksi treidaaville.

Tämä tarkoittaa, että vaikka se on kaukana täydellisestä, se on kunnollinen mittari markkinoiden tunteesta. Tammikuun kurssia tarkasteltaessa se oli positiivinen kaikkina paitsi kahtena päivänä, kun härät hallitsivat paikkaa.

Bitcoin-treidaajat ovat jälleen voitolla

Paras tapa tehdä yhteenveto kryptomarkkinoiden omaisuuksista tässä kuussa on tarkastella voiton tarjonnan määrää. Asiat päättyivät melko kiusallisesti viime vuonna, jolloin puolet liikkeessä olevasta 19,3 miljoonan Bitcoinin tarjonnasta tuotti voittoa.

Siirrytäänpäs eteenpäin 31 päivää ja luku on nyt kasvanut 68 %.

Paluutie on pitkä

Tietenkin kirjoitin vasta eilen siitä, kuinka vakavia vuoden 2022 vahingot olivat. Tämä ei koske pientä hellävaraisuutta, joka muuttaa markkinoiden omaisuuksia. Alalla on edelleen huonoja uutisia, ja irtisanomiset ja konkurssit eivät ole vielä läheskään ohi, jos parin viime viikon ajalta voi päätellä jotain.

Krypto, enemmän kuin koskaan, seuraa yksinkertaisesti makroa. Mikään muu ei aiheuta tätä rallia. Yhdysvaltain keskuspankki kokoontuu tänään iltapäivällä hahmottelemaan uusinta korkopolitiikkaansa, joten nousu voi kääntyä melko nopeasti tai jopa kiihtyä entisestään puheenjohtaja Jerome Powellin sanoista riippuen.

Korrelaatiot pysyvät korkealla

Älä kuitenkaan luota sanaani. Nopea tarkastelu korrelaatioita tässä pelissä osoittaa, kuinka paljon Jerome Powell pitelee Bitcoinia käsissään.

Jotenkin se on kovin ironista; kryptotreidaajien legioona odottaa hermostuneena keskuspankin puheenjohtajan sanoja saadakseen selville, mihin Bitcoin ja muut markkinat ovat menossa. Miten se oikein menikään hedge-kertomuksen osalta?

Ja jos markkinoiden ja Bitcoinin välinen korrelaatio oli jyrkkä, voit lyödä vetoa siitä, että se on vielä korkeampi Bitcoinin ja muun markkinoiden välillä. Siitä lähtien, kun siirryimme tähän uuteen kohonneiden korkojen aikakauteen huhtikuun 2022 tienoilla, Fed on pitänyt Bitcoinia kädestä yhä tiukemmin, ja Bitcoin on pitänyt käsissään muita kryptoja.

Lopulliset ajatukset

Kuukausi on ollut loistava kryptotoiminnalle, ja se herätti muistoja räjähdysajoista, joihin se kykeni vanhoina hyvinä härkämarkkinoiden aikoina.

Kun Yhdysvaltain keskuspankki julkisti viimeisimmän korkopolitiikkansa tänä iltapäivänä, markkinoilla saattaa esiintyä epävakautta, mikä vauhditti tätä viimeisintä nousua, sekä äkillinen supistuminen, molemmat riippuen siitä, minkä sävyn puheenjohtaja Jerome Powell ottaa.

Pitkällä aikavälillä avaruus pyörii edelleen lukuisista viime vuoden negatiivisista tapahtumista, ja Bitcoinin kaupankäynti Nasdaqin vipuvaikutuksena on kaukana ihanteellisesta.

Huolimatta perustekijöistä, jotka vaikuttavat hyödykkeeltä ja suurista unelmista tulevaisuudesta, Bitcoin on toistaiseksi erittäin spekulatiivinen omaisuuserä. Ja mitä tulee muuhun kryptoon? Entä loput kryptosta? Yksinkertaisesti copy-peistaa Bitcoin-analyysi ja lisää samalla volatiliteettia.