Tässä Solana, suurin top 5-voittaja: Mistä ostaa Solanaa nyt

Solana on markkina-arvoltaan viides kryptovaluutta. Sillä on mennyt erittäin hyvin viime aikoina. Melania Trump ilmoitti käynnistävänsä NFT:t lohkoketjussaan. Ei ole varmaa, onko sillä mitään tekemistä seuraavan kanssa, mutta tänään Solana on noussut lähes 4 %. Tässä artikkelissa kerromme, mikä Solana oikein on ja mistä sitä voi ostaa.

Tämän hetken parhaat Solanan ostopaikat

Mikä on Solana?

Solana on erittäin toimiva avoimen lähdekoodin projekti, joka hyödyntää blockchain-teknologian luvatonta luonnetta, tarjotakseen hajautettuja rahoitusratkaisuja (DeFi). Vaikka idea ja projektin alkutyö alkoivat jo vuonna 2017, Solana lanseerattiin virallisesti maaliskuussa 2020 Solana Foundationin toimesta, jonka pääkonttori sijaitsee Genevessä, Sveitsissä.

Solana-protokolla on suunniteltu helpottamaan hajautettujen sovellusten (DApp) luomista. Sillä pyritään parantamaan skaalautuvuutta ottamalla käyttöön Proof of History (PoH) -konsensus, yhdistettynä lohkoketjun taustalla olevaan todistuspanosprotokollaan eli Proof of Stakeen (PoS).

Pitäisikö minun ostaa Solanaa tänään?

Solana voi olla tuottoisa sijoitus, mutta ota kaikki suositukset huomioon. Älä koskaan sijoitaa enempää, kuin mitä sinulla on varaa menettää.

Solanan hintaennuste

WalletInvestor on positiivinen Solanan suhteen. He ennustavat, että hinta voi nousta 552 dollariin vuodessa. Liikevaihtopotentiaali on 207 % yhdessä vuodessa. Vuonna 2026 he uskovat Solanan hinnan olevan jopa 2 043 dollaria.

