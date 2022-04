Dogecoinin hinta on noussut yli 36 % viimeisen kolmen viikon aikana. Maaliskuun 13. päivänä DOGE:n karvo oli 0,1116 dollaria, verrattuna tämän päivän 0,1525 dollarin hintaan.

Nouseva trendi on jatkunut tällä viikolla. Meemikolikko aloitti viikon varhain maanantaiaamuna 2 prosentin nousulla, ennen kuin se vetäytyi hieman takaisin loppupäivänä. Tänään, tiistaina, sen hinta oli kirjoitettaessa noussut 5,67 %.

Tässä artikkelissa keskitymme siihen, miksi Dogecoinin hinta on nousussa.

Dogecoin on ollut parrasvaloissa useista syistä. Yksi niistä erottuu kuitenkin joukosta, ja se on sen yhteys SpaceX:n ja Teslan perustajaan Elon Muskiin. Musk on ollut meemikolikon suuri mestari, ja yksi hänen yrityksistään, Tesla, hyväksyy nyt DOGE:n maksuna tuotteistaan.

Eilen, maanantaina 4. huhtikuuta 2022, Elon Musk osti 73 486 938 Twitterin osaketta noin 3 miljardin dollarin arvosta, tehden hänestä Twitterin suurimman osakkeenomistajan.

Elon Musk is already making twitter a better place pic.twitter.com/9rTgRXoYTe

Ennen muuttoa, Musk kritisoi Twitteriä avoimuudesta ja sananvapaudesta.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022