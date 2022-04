Bored Ape Yacht Clubin (BAYC) NFT:n pohjahinta, joka on yksi suosituimmista ja nopeimmin kasvavista NFT-kokoelmista, on saavuttanut kaikkien aikojen ennätyksen (ATH), koska sen natiivi token (APE) on edelleen ohittanut myös muut kryptovaluutat.

Tässä artikkelissa keskitymme sen maineen taustalla oleviin syihin ja siihen, mikä on saanut sen NFT-pohjahinnan nousemaan uuteen kaikkien aikojen ennätykseen.

Bored Ape Yacht Club NFT-kokoelma

Ennen kuin tutkitaan syitä, miksi BAYC NFT:n pohjahinta on noussut kaikkien aikojen huipulle tänään, on tärkeää ensin selittää, mikä BAYC on.

Lyhyesti sanottuna Bored Ape Yacht Club on kokoelma 10 000 Bored Ape NFT:tä, joista jokaisessa on ainutlaatuisia digitaalisia keräilyesineitä, jotka elävät Ethereumin lohkoketjussa. Niissä on erilaisia piirteitä, jotka vaihtelevat asusteista ja asuista tunnelmiin ja ilmeisiin.

NFT-omistaja saa eksklusiivisia etuja sekä henkilökohtaisen rikkaiden ihmisten klubin, johon vain BAYC NFT:n haltijat ovat sallittuja.

Miksi BAYC NFT:n pohjahinta osui uuteen ATH:hen?

BAYC NFT:n pohjahintaa nostaa kaksi päätekijää, joihin kuuluvat Bored Apen metaversumi-julkaisu ja ApeCoinin ympärillä kasvava hype.

Bored Ape-metaversumin julkaisu

Yuga Labs kertoi Twitterin kautta, että Bored Ape -metaverse julkaistaan 30. huhtikuuta. Lisäksi trailerin teaserin lisäksi julkaistiin joitain muita yksityiskohtia.

Metaversumi pystyy tukemaan paria muita suosittuja kokoelmia kuin BAYC, kuten CryptoPunks, World Of Women, Meebits ja spinoff Mutant Apes.

Yuga Labsin mukaan, NFT:t tulevat olemaan tärkeässä roolissa myös tulevassa metaversumissa Yuga Labsin ansiosta, sillä kaikki mukana olleet NFT-kokoelmat nousivat pilviin niiden kaupankäyntitoiminnassa, mutta Bored Ape on kuitenkin todennäköisesti suurin NFT-kokoelma markkina-arvoltaan.

Liikkeellä on myös huhuja, että projekti avaa pian myynnin digitaalisille maa-alueille, joiden hintana on APE-tokenit.

Kasvava hype ApeCoinin ympärillä

Toinen päätekijä on kasvava hype ApeCoinin (APE) ympärillä (Bored Ape NFT -kokoelman alkuperäinen token), jonka hinta on ollut nousevassa trendissä viime viikkoina.