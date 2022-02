Decentraland aloitti päivän yli 11 %:n nousulla, jolloin sen hinta nousi 3,09 dollariin päivä ystävänpäivän jälkeen.

Kirjoitushetkellä MANA oli 3,28 dollarissa, CoinMarketCapin mukaan nousua oli 10,34 %.

Tutkitaanpas seuraavaksi mikä on nykyisen MANAn hinnan nousun takana.

Decentraland on Ethereum-lohkoketjulle rakennettu virtuaalitodellisuusalusta, jossa on Unity-pelimoottori, jonka avulla pelaajat voivat saada eksklusiivisia kokemuksia ja ostaa erilaisia NFT-pelejä.

Decentralandilla on kaksi tokenia: MANA ja LAND. MANA on ERC-20-token, joka poltetaan ei-korjautuvan ERC-721 LAND -tokenin hankkimiseksi.

Decentralandissa käyttäjät voivat tutkia tarvittavia investointeja tai ostoja ilmaiseksi. Lisäksi se tarjoaa satoja paikkoja, joissa käyttäjät voivat vierailla, ja useita kokemuksia, kuten pelejä ja kasinoita, mikä tekee siitä suosituimman alustan käyttäjille, jotka ovat integroitu uusimpiin kryptotrendeihin, kuten play-to-earn-peleihin, DeFiin, GameFi-aggregaattoriin ja NFT-rahakkeisiin.

Nykyinen Decentralandin (MANA) hinnannousu johtuu suuresti Samsungin ystävänpäivänä tekemästä ilmoituksesta, joka koski heidän tapahtumaansa kestävän kehityksen Decentralandissa.

Ilmoituksen mukaan käyttäjät, joilla on intohimoa, voivat vaihtaa sen ystävänpäiväasuihin.

If you have a quest badge, show love by blowing kisses in the #837X Sustainability Forest in @decentraland to trade it for the Valentine’s Day wearable.

No badge? There is still time to earn it today! https://t.co/qiDrYuH71U pic.twitter.com/Ih13igZSwI

— Samsung US (@SamsungUS) February 14, 2022