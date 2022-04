Kryptomarkkinat ovat nousseet tänään lähes 1 %, toipuessaan hitaasti viikon heikosta alusta.

Kryptovaluuttojen markkina-arvo on lähellä 1,8 biljoonaa dollaria, lisättyään arvoonsa alle 1 % viimeisen 24 tunnin aikana. Kirjoitushetkellä kryptomarkkinoiden kokonaisarvo on 1,79 biljoonaa dollaria, mikä on alle 1 %:n kasvua tähän mennessä.

Bitcoin on noussut yli 2 % viimeisen 24 tunnin aikana ja käy nyt kauppaa yli 39 000 dollaria kolikkoa kohden. Se voi ylittää 40 000 dollarin psykologisen tason, jos härät pysyvät markkinoiden hallinnassa. Ether on edelleen yli 2 800 dollaria, lisättyään äskettäin alle 1 % arvoonsa.

GMT, STEPN-projektin alkuperäinen token, on markkina-arvoltaan yksi parhaiten menestyneistä, 50:n parhaan kryptovaluutan joukossa. GMT on tänään noussut yli 18 %, mikä on parempi kuin muut markkinoiden tärkeimmät kryptovaluutat.

Ensisijainen katalysaattori meneillään olevan rallin takana on NFT-markkinapaikan OpenSean ilmoitus, että se tukee nyt STEPN-projektia . STEPN on uusin Solana-pohjainen projekti, joka on listattu OpenSeassa, Solanartin aiemman tuen jälkeen.

Kirjoitushetkellä GMT käy kauppaa 4,0 dollarilla kolikkoa kohden.

Tarkasteltavat avaintasot

GMT/USDT-parin 4-tunnin kaavio on tällä hetkellä positiivinen, sillä STEPN on ollut nousussa viime päivinä. STEPN on markkina-arvoltaan parhaiten menestynyt, 50:n parhaan kryptovaluutan joukossa, oleva.

MACD-linja ylitti eilen positiiviselle vyöhykkeelle meneillään olevan rallin ansiosta. 14 päivän suhteellinen voimaindeksi (72) osoittaa, että GMT on lähellä yliostettua aluetta.

Jos ralli jatkuu, GMT todennäköisesti ylittää ensimmäisen suuren vastustason 4,5 dollarissa seuraavien muutaman tunnin tai päivän aikana, mikä asettaa prosessissa uuden kaikkien aikojen ennätyksen. Se tarvitsee kuitenkin laajemman markkinoiden tuen, ylittääkseen 5 dollarin psykologisen tason lyhyellä aikavälillä.