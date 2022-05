Kryptovaluuttamarkkinat lopettavat viikon positiivisesti lisättyään yli 2 % arvoonsa viimeisen 24 tunnin aikana.

Laajemmat kryptomarkkinat ovat lisänneet arvoonsayli 2 % viimeisen 24 tunnin aikana. Kirjoitushetkellä kryptovaluuttojen markkina-arvo on yli 1,26 biljoonaa dollaria.

Bitcoin käy jälleen 30 000 dollarin yläpuolella vietettyään suurimman osan tästä viikosta kyseisen kynnyksen alapuolella. Ether, maailman toiseksi suurin kryptovaluutta markkina-arvolla mitattuna, käy kauppaa jälleen 2 000 dollarilla, lisättyään yli 2 % viimeisen muutaman tunnin aikana.

KNC, Kyber Network Crystalin natiivi token, on markkina-arvoltaan parhaiten menestynyt 100:n parhaan kryptovaluutan joukossa. Viimeisen 24 tunnin aikana KNC on lisännyt arvoaan yli 24 %.

Ensisijainen katalysaattori tämän jatkuvan nousun takana on KyberSwap-viittauskampanjan käynnistäminen. Kyber Network -tiimi ilmoitti Twitterissä perjantaina, että se jakaa onnekkaille voittajille 2 000 dollaria KNC-tokeneita.

Tiimi sanoi, että kymmenen satunnaista onnekasta voittajaa kävelevät pois 200 dollarin arvosta $KNC-palkintoina.

✍️Introducing #KyberSwap’s Referral Campaign! $2000 in $KNC Rewards Up for Grabs When You Share! 🤝

🍀🥳10 random lucky winners walking away with $200 in $KNC rewards!

⏰Campaign is from 20 May to 26 May so hurry! 🏃‍♂️💨

🧐Learn how you can participate: https://t.co/HrsA5tIjNN

— Kyber Network (@KyberNetwork) May 20, 2022