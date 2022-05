LUNA on markkina-arvoltaan yksi huonoimmin menestyneistä tärkeimpien kryptovaluuttojen joukossa.

Markkinoiden laskusuhdanne kasvaa, kun markkinat menettivät yli 100 miljardia dollaria viimeisen 24 tunnin aikana. Kryptomarkkinat ovat menettäneet yli 2 % arvostaan viimeisen 24 tunnin aikana, ja kokonaismarkkina-arvo on nyt alle 1,5 biljoonaa dollaria.

Bitcoin putosi hetken kohti 30 000 dollarin psykologista tasoa, ennen kuin se nousi takaisin ja nyt käy kauppaa 31 800 dollariin kolikkoa kohden. Ether jatkaa kauppaa yli 2 400 dollarin ja on noussut alle 1 % huolimatta laajemmista markkinoista laskevassa tilanteessa.

Suurin häviäjä 20:n suurimman kryptovaluutan joukossa markkina-arvolla mitattuna on kuitenkin LUNA, Terra-ekosysteemin alkuperäinen token.

LUNA on laskenut 44 % viimeisen 24 tunnin aikana ja on menettänyt paikkansa 10. parhaan kryptovaluutan joukossa markkina-arvolla mitattuna. Kolikko on nyt 13. sijalla markkinoilla.

Laskeva kehitys tapahtui sen jälkeen, kun Terran UST-stablecoin putosi eilen kahdesti dollari-kiinnityksensä alapuolelle. UST putosi eilen 0,69 dollariin, mikä aiheutti kysymyksiä stablecoinin vakaudesta.

UST:n ahdinko johti siihen, että LUNA menetti yli 40 % arvostaan viimeisen 24 tunnin aikana.

Tarkasteltavat avaintasot

LUNA/USDT-parin 4-tunnin kaavio on markkina-arvoltaan laskeva 20. parhaan kryptovaluutan joukossa.

MACD-viiva on neutraalialueen alapuolella, mikä osoittaa laskumomenttia. Lisäksi 14 päivän suhteellinen voimaindeksi (21) osoittaa, että LUNA on tällä hetkellä ylimyyty.

Kirjoitushetkellä LUNA käy kauppaa 33,05 dollarilla kolikkoa kohden. Jos laskutrendi jatkuu, se voi pian pudota alle 30 dollarin tukitason.

LUNA on kuitenkin osoittanut elpymisen merkkejä viimeisten muutaman tunnin aikana ja saattaa ylittää ensimmäisen suuren vastustason 39 dollarissa ennen päivän loppua.