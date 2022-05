Kryptovaluuttamarkkinat ovat menestyneet hyvin viimeisen 24 tunnin aikana, toipuessaan hitaasti viimeaikaisesta lamasta.

Laajemmat kryptomarkkinat ovat lisänneet arvoaan yli 2,5 % viimeisen 24 tunnin aikana, huonosta viikon alusta huolimatta.

Viimeisen 24 tunnin aikana kirjatun positiivisen kehityksen ansiosta, kryptovaluuttojen kokonaismarkkina-arvo on nyt yli 1,3 biljoonaa dollaria.

Bitcoin on edelleen hallitseva kryptovaluutta ja voi ylittää 31 000 dollarin rajan, jos markkinaralli jatkuu. Ether tarkastelee myös 2 100 dollarin vastustasoa lisättyään arvoonsa lähes 3 % viimeisen 24 tunnin aikana.

MATIC, Polygon-ekosysteemin alkuperäinen token, on yksi parhaiten menestyneistä 20:n parhaan kryptovaluutan joukossa tähän mennessä. MATIC sekä Avalanche, Cronos ja Litecoin ovat lisänneet arvoihinsa yli 6 % viimeisen 24 tunnin aikana.

MATIC:in jatkuvan positiivisen tuloksen ensisijainen katalysaattori on Polygonin ja Ernst & Youngin (EY), yksi neljästä suuresta tilintarkastusyhtiöstä, välinen kumppanuus.

Polygonin tiimi sanoi, että kumppanuuden myötä entiteetit julkaisevat ensimmäisen Layer 2 Zero-Knowledge (ZK) -sovelluksen Polygon-verkkoon.

#Polygon, in partnership with @EYnews, is launching the first-ever L2 zk live on Mainnet.

Polygon Nightfall.

Streaming live on @Twitter, @YouTube, and @LinkedIn.

Tomorrow at 12:30 PM ET. pic.twitter.com/IQj3qacMmc

— Polygon – MATIC 💚 (@0xPolygon) May 16, 2022