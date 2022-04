SAND on markkina-arvoltaan yksi parhaiten menestyneistä 50:n parhaan kryptovaluutan joukossa.

Kryptomarkkinat jatkavat hienosti alkanutta viikkoa, ja tärkeimmät kolikot ja rtokenit ovat tällä hetkellä vihreällä.

Kryptovaluuttojen kokonaismarkkinoiden yläraja on kirjoitushetkellä yli 1,9 biljoonaa dollaria, mikä on lähes 2 % kasvua viimeisen 24 tunnin aikana.

Jos vauhti säilyy, kryptovaluuttojen kokonaismarkkina-arvo voi pian ylittää 2 biljoonan dollarin rajan. Bitcoin on edelleen johtava kolikko markkina-arvoltaan ja tällä hetkellä kauppa käy yli 41 000 dollarilla kolikkoa kohden.

SAND, The Sandbox -ekosysteemin alkuperäinen token, on markkina-arvolla mitattuna yksi parhaiten menestyneistä 50:n parhaan kryptovaluutan joukossa. Token lisäsi arvoaan yli 10 % viimeisen 24 tunnin aikana, ylittäen muut suuret kryptovaluutat.

Sandbox ilmoitti kahdesta suuresta kumppanuudesta muutama tunti sitten, ja ne ovat SANDin meneillään olevan rallin pääasiallinen katalysaattori.

The Sandbox ilmoitti , että se on tehnyt yhteistyötä Apex Athletesin kanssa tuodakseen Shaun Whiten, Nathan Chenin, Chloe Kimin, Lindsey Vonnin ja Ayumu Hiranon The Sandboxin metaversumiin.

Tiimi ilmoitti myös tehneensä yhteistyötä Knotfestin ja Slipknotin kanssa Knotversen luomiseksi.

Tarkasteltavat avaintasot

SAND/USD-parin 4-tunnin kaavio on tällä hetkellä nousussa, kun SAND toipuu äskettäisestä lamasta. Tekniset indikaattorit osoittavat, että SAND ei ole enää laskutrendissä.

MACD-viiva on neutraalin alueen yläpuolella, mikä osoittaa The Sandboxin positiivisen liikkeen. 14 päivän suhteellinen voimaindeksi (63) osoittaa, että SAND voi pian tulla yliostetulle alueelle, jos nousuvauhti jatkuu.

Kirjoitushetkellä SANDin kauppahinta on 2,989 dollaria kolikkoa kohden. Jos ralli jatkuu, SAND voi ylittää ensimmäisen suuren vastustason 3,116 dollarissa ennen päivän loppua. Jos nouseva kehitys jatkuu, SAND voi käydä kauppaa yli 3,50 dollarin toisen kerran tässä kuussa.