Kryptovaluuttamarkkinat ovat toipuneet hieman viimeaikaisista tappioistaan, mutta Shiba Inu on tällä hetkellä muita kolikoita parempi.

Kryptovaluuttamarkkinat ovat suoriutuneet heikommin viikon alusta lähtien, kun Bitcoin on hetkeksi pudonnut alle 40 000 dollarin psykologisen tason. Kryptovaluuttojen kokonaismarkkinakatto on myös pudonnut 1,8 biljoonan dollarin tasolle.

Laajemmat kryptomarkkinat ovat kuitenkin menestyneet hyvin viimeisen 24 tunnin aikana. Kryptovaluuttojen kokonaismarkkinakatto on noussut alle prosentin, kun taas Bitcoin käy jälleen kauppaa vihreällä vyöhykkeellä.

Kuitenkin SHIB, Shiba Inu -ekosysteemin alkuperäinen token, on markkina-arvoltaan parhaiten menestynyt 20:n parhaan kryptovaluutan joukossa. SHIB on noussut yli 20 % viimeisen 24 tunnin aikana, mikä on parempi kuin muut tärkeimmät kryptovaluutat tässä prosessissa.

Pääasiallinen katalysaattori tämän rallin takana on meemikolikon listautuminen Robinhoodiin . Robinhood on yksi johtavista kaupankäyntialustoista maailmanlaajuisesti ja sillä on valtava vetovoima nuoremman sukupolven keskuudessa.

Toinen katalysaattori on Shiba Inu -tiimin ilmoitus, jonka mukaan sen metaversumi-maiden myynti on nyt käynnissä. Osallistuakseen tähän varhaisen pääsyn tapahtumaan, käyttäjien on oltava lukittuna LEASH:n tai SHIBOSHI:n avulla ja käytettävä lukitusjärjestelmää.

Tarkasteltavat avaintasot

SHIB/USD-parin 4-tunnin kaavio on markkina-arvoltaan nousevin 20:n parhaan kryptovaluutan joukossa.

MACD-viiva on neutraalin alueen yläpuolella, mikä osoittaa Shiba Inun nousuvauhdin. 14 päivän suhteellinen voimaindeksi (64) osoittaa, että SHIB voi pian päästä yliostetulle alueelle, jos ralli jatkuu.

Lehdistöhetkellä SHIB:n hinta on 0,00002729 dollaria per token. Jos ralli jatkuu, SHIB voi ylittää 0,0000321 dollarin tason ensimmäistä kertaa sitten helmikuun 2022.

Shiba Inu tarvitsee kuitenkin laajemman kryptovaluuttamarkkinoiden tuen, jos se aikoo käydä kauppaa yli 0,000040 dollarin ensimmäistä kertaa tänä vuonna.