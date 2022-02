Tästä syystä Solanan hinta on noussut viime viikon aikana

Solana (SOL) oli viettänyt suurimman osan tammikuusta laskussa, koska sen verkko kohtasi vakavia ja laajoja ruuhkaongelmia. Viimeisen ruuhkaongelman ratkaisemisen jälkeen, SOL:n hinta on kuitenkin noussut viimeisen kuuden päivän aikana.

SOL:n kauppa käy tänään noin 108,86 dollarissa (3,26 % nousua) eilisen 14,68 % nousun jälkeen.

Tämän päivän kaupankäynnin ylin on ollut 112,98 dollaria ja alin 104,50 dollaria.

Sen lisäksi, että ruuhka-ongelmia ei enää ole, mitkä syyt siis ovat Solanan rallin taustalla? Katsotaan, mistä hypessä on kyse.

Ennen kuin tutkit Solanan nykyisen nousutrendin taustaa, on tärkeää pitää mielessä, että Solana on hajautettu avoimen lähdekoodin projekti, joka käyttää pääasiassa blockchain-teknologiaa, tarjotakseen ratkaisuja hajautettuun rahoitukseen (DeFi).

Nykyinen Solanan hintaralli johtuu pitkälti Solana-pohjaisten tokenien äskettäisestä listauksesta Coinbasessa, Yhdysvalloissa sijaitsevassa, suositussa kryptovaihdossa.

CoinDeskin aikaisemman raportin mukaan, Coinbase on jo alkanut vastaanottaa kahden Solana-ekosysteemitokenin, Orcan (ORCA) ja Bonfidan (FIDA) saapuvia siirtoja.

Coinbase paljasti kyseisen eilen Twitter-viestillä.

Inbound transfers for Bonfida (FIDA) and Orca (ORCA) are now available on @Coinbase and @CoinbaseExch in the regions where trading is supported. Trading is not enabled at this time. Trading will begin on or after 9AM PT on Tuesday, February 1, if liquidity conditions are met. pic.twitter.com/0dtwx0CcgD

— Coinbase Assets (@CoinbaseAssets) January 31, 2022