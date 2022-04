Kryptovaluuttamarkkinat ovat suoriutuneet heikosti viimeisen 24 tunnin aikana.

Kryptomarkkinat eivät ole kehittyneet viimeisten muutaman tunnin aikana, ja menettäneet yli 1 % arvostaan. Kryptovaluuttojen kokonaismarkkinoiden yläraja on jälleen pudonnut alle 1,9 biljoonan dollarin rajan, mikä on pyyhkinyt osan aiemmin tällä viikolla kirjatuista voitoista.

Bitcoin, markkina-arvoltaan maailman suurin kryptovaluutta, on laskenut yli 2 % viimeisen 24 tunnin aikana ja uhkaa pudota jälleen alle 40 000 dollarin.

Ether on myös menettänyt yli 2 % arvostaan viimeisen 24 tunnin aikana, mutta jatkaa kauppaa yli 3 000 dollarin psykologisen tason.

TRX, TronDAO-ekosysteemin natiivi token, on markkina-arvolla mitattuna parhaiten menestynyt 30:n parhaan kryptovaluutan joukossa. TRX on noussut lähes 10 % muutaman viime tunnin aikana, ja tällä hetkellä sen arvo on 0,06808 dollaria.

Tärkeimmät katalysaattorit TRX:n meneillään olevan rallin takana ovat hajautetun USD (USDD) stablecoinin ja TronDAO Reserven käynnistäminen.

TronDAO:n mukaan USDD on ihmiskunnan historian hajautetuin vakaa kolikko ja paljasti, että se laskettaisiin liikkeeseen 5. toukokuuta 2022.

Tiimi sanoi myös, että TronDAO Reserve on alan ensimmäinen hajautettu reservi, ja se on suunniteltu suojaamaan laajoja lohkoketjumarkkinoita ja -teollisuutta.

Tarkasteltavat avaintasot

TRX/USDT-parin 4-tunnin kaavio on tällä hetkellä nousussa Tronin meneillään olevan rallin ansiosta. MACD-linja on syvällä positiivisella alueella, mikä merkitsee vahvaa nousumomenttia.

14 päivän RSI (70) osoittaa, että TRX voi pian päästä yliostetulle alueelle, jos ralli jatkuu.

TRX voi ylittää ensimmäisen suuren vastustason 0,07204 dollarilla seuraavien muutaman tunnin aikana, jos härät pysyvät hallinnassa. Kuitenkin laajemmilla markkinoilla tällä hetkellä laskevassa trendissä, TRX voi menettää tukensa 0,0670 dollarissa ennen päivän loppua.

Toisen tärkeän tukitason, 0,06406 dollaria, pitäisi rajoittaa laskuliikettä edelleen lyhyellä aikavälillä.